No metas estos alimentos en un túper nunca más: es peligroso para tu salud

Los tápers se han vuelto un elemento imprescindible en muchas cocinas desde hace bastantes años. Su uso está ampliamente extendido entre las familias, ya sea para almacenar alimentos en la nevera o para llevarse la comida al trabajo, por ejemplo. Sin embargo, no siempre es recomendable utilizarlos. Es importante tener en cuenta qué alimentos nunca se deben guardar en un túper de plástico y los motivos detrás de esta recomendación.

En primer lugar, cabe señalar que no es una buena meter recipientes con comida caliente directamente en la nevera. Es preferible esperar a que la comida se enfríe antes de refrigerarla, ya que la temperatura alta puede provocar condensación y generar humedad, lo que afecta tanto a la propia comida como a otros alimentos en la nevera. Esta condensación puede propagar bacterias, aumentando el riesgo de contaminación.

Alimentos que no debes guardar en un túper de plástico

Aunque pueda parecer sorprendente, almacenar frutas o verduras en recipientes de plástico puede deteriorar su textura y, lo que es aún peor, reducir sus propiedades nutricionales, incluidas las vitaminas. La opción más adecuada es utilizar recipientes de vidrio con tapa hermética para evitar el contacto directo con el aire.

Es esencial tener cuidado al manipular huevos crudos para evitar la contaminación de alimentos con bacterias como la E. coli o la salmonelosis. Si decides almacenar huevos en un recipiente de plástico, asegúrate de que el recipiente contenga hielo o utilízalo en un envase térmico para mantenerlos a una temperatura segura.

Aunque en general no suele haber problemas al guardar alimentos grasos o platos con mucho aceite en un túper de plástico, a largo plazo no es la opción más recomendable. Esto se debe a que este tipo de alimentos pueden acelerar la degradación del plástico, lo que dificulta eliminar por completo los restos incluso después de lavarlos repetidamente.

Algunos alimentos contienen colorantes artificiales, como muchos aperitivos poco saludables, ciertos refrescos, caramelos o dulces. Este tipo de alimentos pueden liberar compuestos químicos al estar en contacto prolongado con el plástico, lo que puede contaminar los alimentos.

Si deseas guardar sopas, lo más recomendable es utilizar recipientes de cristal. Sin embargo, si decides optar por túpers de plástico, asegúrate de que la sopa esté fría antes de almacenarla. Esto ayudará a prevenir la proliferación de bacterias.

La relación entre el picante y los tápers de plástico es bastante clara. Alimentos como el curry, las guindillas o cualquier salsa picante tienden a dejar residuos, a veces en forma de aromas persistentes, que pueden ser difíciles de eliminar.

Tampoco es recomendable almacenar ensaladas aliñadas en túpers de plástico, ya que los vegetales, ya sean frescos o preparados, tienden a perder su textura crujiente en este tipo de recipientes. Lo ideal en estos casos es condimentar la ensalada justo antes de consumirla o transportarla en envases de vidrio, que ofrecen una mejor protección contra el calor externo y ayudan a conservar las propiedades de las hojas.

Los productos lácteos, como la leche y sus derivados, tampoco se deben guardar en estos recipientes. Los cambios de temperatura durante el transporte, como por ejemplo al llevarlos al trabajo, pueden provocar la alteración de estos alimentos y, en consecuencia, causar malestares estomacales.

Ventajas de los tuppers de cristal

Los tuppers de cristal se están convirtiendo en la opción preferida para almacenar comida en la nevera o llevarla al trabajo en lugar de los recipientes de plástico. Este tipo de túpers presentan una serie de ventajas con respecto al plástico.

En primer lugar, su capacidad para soportar altas temperaturas hasta 450℃ los convierte en una opción segura tanto para calentar alimentos en el microondas como en el horno, además de ser aptos para su uso en el congelador. Una característica destacada es su resistencia a retener olores y sabores de comidas anteriores, lo que garantiza que los alimentos almacenados conserven su frescura y sabor originales a lo largo del tiempo.

La facilidad de limpieza es otra ventaja significativa. Los tuppers de cristal son fáciles de limpiar y no se manchan con facilidad, lo que los hace prácticos para usarlos en el día a día. Desde el punto de vista de la salud, el vidrio es un material no poroso que no libera productos químicos en los alimentos ni en el ambiente. Por lo tanto, los tuppers de cristal se consideran una opción más saludable en comparación con los de plástico.

Las tapas de los tuppers de cristal suelen ser más cómodas de abrir y cerrar, con un sistema de cierre seguro que mantiene la humedad fuera y asegura la frescura de los alimentos almacenados. Por último, su diseño apilable facilita su almacenamiento, ocupando menos espacio en la cocina. Aunque pueden tener un costo inicial más elevado, su durabilidad y resistencia a largo plazo compensan este gasto inicial, resultando en un ahorro económico a largo plazo.