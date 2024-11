No contestes a este número: la estafa en la que todos pican y que trae de cabeza a Movistar

El «vishing» es una modalidad de fraude telefónico que busca obtener datos personales y bancarios de las víctimas a través de llamadas falsas. Para lograrlo, los estafadores se hacen pasar por representantes de entidades oficiales, bancos o servicios técnicos de empresas conocidas. Este tipo de fraude ha evolucionado a tácticas como el «timo de la doble llamada», donde los delincuentes utilizan códigos de seguridad enviados por SMS para acceder a cuentas bancarias o perfiles online. Recientemente, Movistar ha alertado sobre una estafa en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de la compañía.

El «modus operandi» es el siguiente: los estafadores informan a los usuarios sobre un supuesto aumento de tarifa o cambio en las condiciones de servicio que incluye una mejora en el precio y la instalación de un nuevo router. Durante la conversación, los estafadores solicitan al un código de seguridad que «necesitan» para concretar el cambio. En una segunda llamada, insisten en la oferta y solicitan el código que llega por SMS, gracias al cual pueden acceder a la cuenta de la víctima en miMovistar. Movistar advierte que nunca solicita estos códigos por teléfono y recuerda que cualquier modificación contractual debe comunicarse con al menos 30 días de antelación y por escrito.

La estafa de la que alerta Movistar

Movistar ha emitido un aviso en su sitio web alertando a sus usuarios sobre una nueva estafa en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de la compañía telefónica. En este fraude, los estafadores llaman a las víctimas con el pretexto de realizar un cambio de router para «mejorar» la conexión WiFi, asegurando que la llamada es oficial. El verdadero objetivo de estos ciberdelincuentes es obtener información personal y bancaria de los usuarios, incluidas las credenciales de acceso a la cuenta de MiMovistar, aprovechando la confianza de los clientes en el servicio técnico.

Este tipo de fraude, conocido como «vishing» o estafa telefónica, no sólo afecta a los clientes de Movistar, sino que también utiliza el nombre de otras operadoras populares como Vodafone, Orange, y Lowi, entre otras. Los estafadores utilizan tanto llamadas como mensajes de texto y correos electrónicos para suplantar a estas empresas, lo que ha llevado a muchas personas a caer en sus engaños.

En todos los casos, el mecanismo es exactamente el mismo: la «doble llamada». En una primera llamada, los estafadores piden a la víctima un código de seguridad enviado por SMS, supuestamente necesario para completar el cambio de router o alguna otra mejora en el servicio. Luego, en una segunda llamada, solicitan ese código de acceso, que les permite acceder a la cuenta en miMovistar.

Para evitar esta estafa, Movistar recuerda a sus clientes que cualquier modificación en los términos o condiciones de contrato debe notificarse por escrito, con al menos 30 días de antelación. Por lo tanto, cualquier llamada que pida datos personales o códigos de seguridad enviados por SMS debe rechazarse de inmediato.

La compañía también sugiere activar opciones de seguridad en el dispositivo, como la alerta de spam en las llamadas, y verificar los números desconocidos en sitios como ListaSpam.com antes de responder. Mantener la seguridad digital es crucial para evitar ser víctima de estos fraudes, y Movistar insta a sus usuarios a ser cautelosos y a no proporcionar datos sensibles en llamadas no solicitadas o sospechosas.

¡Alerta! Nueva campaña de vishing detectada suplantando a Movistar🚨 Si recibes una llamada de un número desconocido para cambiar el router no te confíes, están intentando hacerse con tus claves de miMovistar. #SeguridadDigital — Movistar España (@movistar_es) November 5, 2024

Las estafas telefónicas son cada vez más comunes, en las que los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de empresas o administraciones con el fin de obtener información personal o bancaria. Una de las principales estrategias es crear un sentido de urgencia, como amenazas o promesas de ofertas irresistibles, para presionar a las personas a que compartan datos sensibles. Por ello, es crucial ser cauteloso con cualquier llamada inesperada o desconocida.

Para protegerse de estas estafas, es fundamental no compartir información personal ni bancaria durante una llamada telefónica. Las empresas legítimas no solicitan estos datos de esta manera. Al recibir una llamada sospechosa, lo mejor es colgar y contactar directamente con la empresa utilizando los números oficiales que figuran en su página web. Además, es importante utilizar herramientas de bloqueo y filtrado en el teléfono para evitar llamadas no deseadas y prevenir fraudes.

Además, es recomendable activar la autenticación en dos factores en las cuentas online, lo que añade una capa extra de seguridad. Por último, si se ha sido víctima de una estafa telefónica, es fundamental denunciar el incidente a las autoridades para ayudar a rastrear a los delincuentes y evitar que otras personas caigan en la misma trampa. La prevención es clave para reducir los riesgos de las estafas telefónicas.