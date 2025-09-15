Ni Marte ni el Gran Cañon: la increíble ruta que hay que hacer sí o sí está en Cataluña

Esta es la increíble ruta que hay que hacer sí o sí está en Cataluña y puede ser esencial para estos días que tenemos por delante. En España ya tenemos lugares que pueden ser realmente increíbles. Descubriremos en ellos otra forma de hacer realidad algunos cambios que serán los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es importante disponer de una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno en estos días en los que quizás tendremos que apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial. Es hora de dejar salir algunas situaciones importantes que se traducirán en cambios destacados.

Viajar dentro de nuestro país nos permitirá conocer en todo momento qué es lo que nos está esperando en esta increíble ruta que puede trasladarlos a un planeta lejano. El paisaje de este lugar nos descubrirá lo mejor de un lugar que puede acabar siendo lo que nos implemente un extra de buenas sensaciones que puede ser clave para desconectar. La naturaleza nos sorprende con este pequeño Gran Cañón que está mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos.

Ni el Gran Cañón ni Marte

El Gran Cañón es uno de los espectáculos naturales que queremos empezar a descubrir de una manera que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni esperado ver de forma realmente sorprendente. Es el momento de estar muy pendiente de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectarán de lleno a la hora de viajar.

Para llegar a esta maravilla de la naturaleza se necesita una buena inversión de dinero y de tiempo. Por lo que, quizás podamos disfrutar un poco más, pero asistir a una serie de elementos que pueden incluso hacernos sentir más cerca de un paisaje similar al de Marte sin salir de España.

Nuestro país tiene rincones que realmente pueden sorprendernos y aportarnos algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de visualizar algunas situaciones que pueden ser claves y que se convertirán en la mejor opción posible para una escapada cerca llena de buenas vibraciones.

Te parecerá que has viajado muy lejos, aunque quizás tengas muy cerca esta ruta que se ha convertido en viral en redes sociales, ante todo lo que nos aportará con una serie de detalles naturales que sorprenderán.

Esta increíble ruta que debes hacer está en Cataluña

Cataluña tiene una de las rutas más sorprendentes que hayas visto nunca, siendo uno de esos lugares que puede acabar trasladándote a un rincón especialmente diferente en estos días que corren. Con algunos detalles que acabarán marcando un antes y un después.

Tal y como se describe esta interesante ruta: «Esta ruta que sale del área de picnic, (aparquament coches) a la izquierda junto a la carretera que sube a la Mare de Déu de la Roca y la Ermita de Sant Ramon. Puede ser una actividad educativa para niños y mayores. Salimos junto la fuente hacia dentro, encontramos una cueva que en su día fue habitada. Dejándola a la derecha, seguimos y nos encontramos con una roca plana desde donde tenemos una primera vista de la Ermita. Ascendemos un tramo de una vereda que casi no se ve. Salimos a una pista que ascendemos sin abandonarla hasta encontrar un cartel de dirección. Ermita pel Plá de L’areny. Es un ascenso suave, sin abandonarlo llegamos a la cima, con unas vistas a la plana del Baix Camp. Empezamos un descenso donde hay que utilizar las manos con mucho cuidado para los más pequeños. Tenemos una pared preparada para la actividad de la escalada. Ya encontramos unas escaleras esculpidas en la roca, que nos lleva a la Roca Foradada. Un cartel nos invita a ver la Cova Foradada, Escales del Diable y el sender dels Carlins, esté un poco difícil para los pequeños. Cuidado con las escaleras con los pequeños. El descenso es fácil hasta la Ermita. En este punto encontramos unos carteles informativos sobre la flora y el medio físico. Muy interesantes».

Por lo que, esta Cova Foradada o el sender dels Carlins nos ayudarán además de conectar con la naturaleza a tener por delante una serie de elementos que nos ayudarán a conocer un poco mejor qué es lo que podemos encontrarnos en estos días que tenemos por delante. Es hora de descubrir lo que podemos encontrarnos en estos días en los que necesitamos perdernos en un lugar muy distinto al que nos hubiéremos imaginado. No será necesario ir lejos, sino que simplemente deberemos hacernos con la ruta adecuada para conectar con una naturaleza sorprendente en todos los sentidos. Este lugar es realmente mágico y está en España.