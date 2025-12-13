Ni con mantequilla ni con aceite: el secreto fácil para que los huevos fritos no se te queden pegados a la sartén

Los huevos son versátiles y pueden formar parte del menú de todos los días. Algunos prefieren los revueltos, otros los pochados, pero si hay uno que siempre destaca, es el huevo frito. La yema en su punto, con una textura cremosa que se derrama al tocarla, perfecta para untar en un trozo de pan… una delicia muy simple.

Pero, siendo sinceros, conseguir un huevo frito perfecto no es tan fácil como parece. A veces la clara se queda pegada a la sartén y el resultado termina siendo un huevo revuelto, porque no hay otra opción para sacarlo.

Muchos intentan evitarlo usando más aceite, manteca o incluso agua, pero hay un truco mucho más sencillo y efectivo que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo, con un ingrediente que seguro ya tienes en la cocina.

El truco para que los huevos fritos nunca se peguen a la sartén

Probablemente nunca se te haya ocurrido, pero un truco sencillo y muy efectivo para evitar que los huevos se queden pegados a la sartén es espolvorear un poco de harina antes de freírlos. El proceso es fácil y los resultados te sorprenderán.

Calienta la sartén: Ponla a fuego medio, lo suficientemente caliente para cocinar bien el huevo, pero sin que se queme. Añade aceite: Agrega un poco de aceite en la sartén. No es necesario que sobre, solo lo justo para cubrir la base. Espolvorea harina: Toma un poco de harina de trigo y espolvoréala en una capa fina y uniforme por toda la base de la sartén. ¡Asegúrate de que se distribuya bien! Coloca el huevo: Con cuidado, rompe el huevo en la sartén sobre la harina. No lo muevas durante unos minutos para que se cocine de manera uniforme. Deja que se cocine: La harina evita que el huevo se quede pegado, permitiendo que la clara se dore ligeramente y la yema quede suave por dentro.

Lo que obtendrás es un huevo frito perfecto: dorado por fuera, pero con la yema suave y cremosa por dentro. Gracias a la harina, la clara se desliza fácilmente y no se pega a la sartén.

Este truco es particularmente útil si usas sartenes de hierro, o si tu sartén antiadherente ya ha perdido parte de su recubrimiento. Además, al no tener que usar tanto aceite, también se reduce el riesgo de que el huevo salte y ensucie todo.

¿Por qué funciona echarle harina al sartén para que no se peguen los huevos?

La clave está en que la harina crea una capa muy fina entre el huevo y la sartén. Esta capa evita que la clara entre en contacto directo con la superficie caliente, lo que impide que se adhiera. Al mismo tiempo, la harina absorbe parte de la humedad tanto del huevo como del aceite, lo que ayuda a que el huevo se cocine de manera más uniforme.

Otro punto a favor es que la harina permite que la clara tome un color dorado sin volverse ni crujiente ni gomosa, logrando una textura mucho más agradable al paladar.