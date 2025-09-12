Ni lejía ni sal: el sencillo truco para desatascar el fregadero de tu cocina al instante y siempre funciona

Hay un truco de lo más sencillo ideal para desatascar el fregadero de tu cocina al instante, siempre funciona y no debes poner ni sal ni lejía. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertas novedades que nos cambiarán la vida. Las redes sociales, nos ponen en situación, sobre todo si lo que necesitamos es conseguir un extra de buenas sensaciones de la mano de un sencillo truco que puede ser esencial y que nos servirá de mucho más de lo que nos imaginaremos.

Ni sal ni lejía

Este sencillo truco para desatascar un fregadero siempre funciona

Una de las formas de conseguir desatascar el fregadero de forma rápida y efectiva es siguiendo los consejos de los expertos de Fregaderos y encimeras:

Si tu fregadero ha acumulado agua, retira el tapón o la rendija del desagüe y deshazte de ella. A continuación, aplicaremos 3 cucharadas de bicarbonato de sodio en el fregadero, seguido de un vaso de agua hirviendo. Esta mezcla favorece que la suciedad comience a disolverse. Espera unos minutos. Tras esto, vuelve a echar unas cucharadas de bicarbonato y, tras esto, un vaso de vinagre. Así, se produce un efecto efervescente que ayuda a disolver el atasco. Esperada una media hora, vierte agua para acabar con la suciedad que se haya producido.

