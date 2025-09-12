Ni en bolsas de plástico ni en una cesta: el truco para conservar las patatas y que no se pudran en tu cocina

Hay un truco para conservar las patatas y evitar que se pudran en tu cocina que quizás desconocías, no se trata de ponerlas en bolsas de plástico o en una cesta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán un antes y un después en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. En estos días que tenemos por delante todo alimento que entra en nuestra casa, debe conservarse de la mejor forma posible.

Son tiempos de aprovechar cada alimento que entra en casa y uno de los más recurrentes, son las patatas. Las podemos utilizar para crear una gran variedad de platos y de guarniciones que acabarán marcando unas jornadas en las que cada punto cuenta. Son pequeños detalles que serán los que nos acompañarán en unas jornadas en las que todo acaba siendo posible, de una forma que quizás desconocernos hasta la fecha. Las patatas son un pequeño tesoro que podemos empezar a cuidar conservándolas de la mejor forma posible.

Ni en una cesta ni en bolsas de plástico

Toda nuestra cesta de la compra se ha triplicado en menos de 5 años, parece algo imposible, pero acabará siendo una realidad en estos días en los que deberemos empezar a cuidar cada euro que gastamos de una forma que puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada.

Sin duda alguna, tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días en los que deberemos aprender a cuidar un poco más determinados elementos que llegan a nuestras manos. Sobre todo, si tenemos en consideración un tipo de elemento que puede acabar marcando una diferencia significativa.

Las patatas son el básico de toda cocina, este detalle que vamos a cuidar a medida que descubrimos como va aumentando con el paso del tiempo. Vamos descubriendo que, con ellas, podremos empezar a cuidar un poco más nuestra alimentación, haciendo posible una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Seguramente a estas alturas has probado de todo para mantener este ingrediente de la mejor manera posible. Con todos los detalles a nuestra disposición y la manera de obtener un plus de buenas sensaciones en nuestro poder. Es momento de saber cómo conservar esas patatas de forma eficiente.

Este es el mejor truco para conservar las patatas en tu cocina

Los expertos en patatas acaban siendo los primeros que nos pueden ayudar para conseguir esta aparente misión imposible que deberemos empezar a cuidarnos un poco más. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que van a llegar en estos días en los que todo puede ser posible. Tus patatas nunca más se van a podrir en tu cocina si sigues estos pasos del blog de Naranjasdaniel:

En bodega o sótano Los sótanos y bodegas suelen ofrecer las condiciones perfectas para almacenar patatas a largo plazo. Si dispones de uno, lo siguientes que tienes que hacer es utilizar cajas de madera o cestas de mimbre. Ya te puedes imaginar que estas cajas o cestas lo que permiten –y esto aumenta su durabilidad- es la buena circulación del aire. Es importante que evites el almacenamiento en plástico, ya que esto puede limitar la respiración de las patatas y fomentar la acumulación de humedad.

Usar recipientes adecuados. Exacto. No todo el mundo dispone de sótanos o bodegas. Podemos decir que en las casas de hoy en día los tiene los menos. Así que tendremos que ir pensando en utilizar los recipientes más adecuados. Lo que te aconsejamos es que utilices recipientes con tapas oscuras. O, como mal menor, las tapes con trapos. Las puedes dejar en un armario de tu cocina siempre y cuanto tengas la precaución de que no les dé directamente el sol. Esto último tiene el inconveniente de que no hay ventilación. Los dos primeros sí.

Para evitar los brotes. Los brotes son un signo de que las patatas han comenzado a deteriorarse. Para prevenirlos, es útil guardar las patatas con una manzana. Como lo oyes. El etileno producido por las manzanas puede ayudar a inhibir el crecimiento de los brotes. Pero no te conformes con esto. Tienes que ir mirando tus patatas e ir quitando las que vayas viendo que presenten brotes.

Estos consejos te servirán para mantener las patatas de la mejor manera posible. Hasta no hace mucho, las patatas se podían comprar o cultivar una vez al año y estar disponibles para poder obtener aquello que necesitábamos, un plus de buenas sensaciones que puede ser lo que marcará estos días que tenemos por delante y puede ser esencial. El cambio puede ser esencial en estas próximas jornadas.