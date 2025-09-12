Amenazas a Cake de los inmigrantes africanos que tienen tomada Lérida: «No grabes… te vamos a matar»

Cake Minuesa aprovechó la previa de la Diada de Cataluña para desplazarse a Lérida y mostrar cómo es la situación que se ha instalado en la ciudad entre el independentismo y la inmigración. Durante el reportaje, Cake recibió amenazas de los inmigrantes africanos: «No grabes… te vamos a matar».

El reportero se acercó a un grupo de inmigrantes para que le explicaran cómo viven y a qué se dedican en Lérida, pero estos se negaron en rotundo: «No queremos hablar. Tú hablas mal de los put*s inmigrantes. Que te vayas a la mierd*».

«Caos» e «infierno»

Josep Roca, concejal de VOX en Lérida, denunció la realidad que vive en la actualidad la ciudad catalana: «Lérida está triturada. Está hecha polvo. Hace 40 años que vivo en esta ciudad y la degradación ha sido increíble y, ahora, con la inmigración ilegal, estamos teniendo un caos y un infierno».

En la misma línea se pronunció la portavoz de Vox en Lérida, Gloria Rico Iribarne: «Violaciones hay una cada tres días. Es un incremento muy notable. Los robos con violencia han aumentado un 17 por ciento. Hay una situación de inseguridad».

La portavoz de VOX criticó además la actitud del alcalde de la ciudad con la inmigración, Félix Larrosa (PSC): «El mismo alcalde de Lérida dijo que permitan trabajar a los inmigrantes que no tengan papeles».

La inmigración que llega a Lérida es mayoritariamente de origen africano y Gloria Rico Iribarne explica las razones: «El 80 por ciento de la inmigración es de origen africano; en cambio, en Madrid son hispanos. Aquí se ha priorizado esa inmigración que viene sin idioma para que aprendan primero catalán y crear ese conflicto político que tienen creado con los dos idiomas».

Posteriormente, Cake y los dos políticos de Vox de Lérida se dirigieron a la Plaza del Depósito de la ciudad. «Cuando vas por aquí sientes que no estás en tu tierra», afirma Josep Roca, quien denuncia además que estos inmigrantes «están subvencionados». «A mi hija no la dejo venir sola por aquí. De hecho, lleva un spray cuando sale por Lérida», señala Gloria Rico Iribarne.

Los inmigrantes no quieren aparecer en el reportaje de OKDIARIO y rechazan ser grabados. «Baja la cámara», espetan a Cake. «Yo puedo hablar, pero no quiero hablar», comenta uno de los inmigrantes africanos.

En ese momento, la situación se descontroló y empezaron a insultar y amenazar a Cake Minuesa: «¡A qué te empujamos de la calle! Que te vayas a la mierda. No grabes… te vamos a matar».