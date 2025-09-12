En estas cadenas de supermercados nunca debes comprar merluza según la OCU

La merluza es uno de los pescados más apreciados en España. Su carne blanca y textura firme la convierten en una opción versátil en la cocina, ideal para todo tipo de preparaciones. Ya sea al horno, en guisos o simplemente a la plancha, este pescado es una de las elecciones más comunes en los hogares españoles. Sin embargo, aunque la merluza congelada es una alternativa práctica y accesible, no todas las opciones en el mercado ofrecen la misma calidad. Por ello, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio comparativo para evaluar los filetes de merluza disponibles en los supermercados.

El análisis de la OCU se centró en 18 tipos de filetes de merluza congelada, con el objetivo de identificar cuáles ofrecen la mejor calidad y cuáles, por el contrario, dejan mucho que desear. Si bien ninguno de los productos analizados recibió una calificación inferior a 50 sobre 100, sí hubo diferencias significativas entre ellos. Algunos destacan por su excelente relación calidad-precio, mientras que otros han sido señalados como las peores opciones disponibles en el mercado.

El principal problema encontrado en los filetes de merluza congelada es la inconsistencia en la calidad del producto. En algunos casos, la especie de merluza etiquetada no coincidía con la realidad, lo que puede llevar a una compra engañosa por parte del consumidor. Además, se detectaron variaciones en el peso real del producto con respecto a lo anunciado en el envase. Todo esto repercute directamente en la satisfacción del cliente y en la confianza hacia determinadas cadenas de supermercados, de modo que es importante conocer bien este estudio y en concreto, saber cuáles son las dos peores cadenas de supermercados para comprar merluza según la OCU.

Los peores supermercados para comprar merluza según la OCU

Dentro del análisis realizado por la OCU, la merluza congelada de la marca blanca de Alcampo se posiciona como la peor del estudio. Este producto, etiquetado como merluza del Cabo sin piel, ha recibido una puntuación de 52 sobre 100, una de las más bajas en la comparativa.

Las principales deficiencias de este producto radican en la falta de precisión en la información del etiquetado. En algunos casos, la especie del pescado real no coincidía con la que figuraba en el envase, lo que puede generar desconfianza entre los consumidores. Además, se encontraron discrepancias en el peso declarado, lo que significa que algunos compradores podrían estar recibiendo menos cantidad de la esperada.

En cuanto a la experiencia de consumo, la degustación de estos filetes apenas superó el aprobado. La textura de la merluza no era la esperada y su sabor resultaba menos atractivo en comparación con otras opciones mejor valoradas del estudio. Todos estos factores llevaron a la OCU a posicionar este producto entre los peores de la lista.

Carrefour, otra cadena con baja puntuación

Otro de los supermercados que no ha salido bien parado en este análisis ha sido Carrefour. La merluza congelada de su marca blanca ha obtenido una calificación apenas superior a la de Alcampo, pero sigue estando en los últimos puestos del ranking.

El informe de la OCU señala que los filetes de merluza de Carrefour presentan problemas similares a los de Alcampo. Se han detectado inconsistencias en la especie del pescado, lo que pone en duda la transparencia del etiquetado. Además, se identificaron diferencias entre el peso real y el anunciado en el envase, algo que puede afectar la percepción de los consumidores sobre la relación calidad-precio del producto.

En lo que respecta a la degustación, los expertos han señalado que la textura de los filetes de merluza de Carrefour es menos firme de lo esperado, lo que afecta su preparación y disfrute en la cocina. El sabor tampoco ha destacado positivamente en comparación con otras marcas que han sido mejor valoradas en el análisis.

¿Cómo elegir una buena merluza congelada?

Para evitar decepciones a la hora de comprar merluza congelada, la OCU recomienda prestar atención a varios aspectos clave:

Revisar la especie del pescado: en el etiquetado debe aparecer el nombre científico de la especie. De esta manera, se puede verificar que realmente se está comprando merluza y no otro pescado similar de menor calidad.

en el etiquetado debe aparecer el nombre científico de la especie. De esta manera, se puede verificar que realmente se está comprando merluza y no otro pescado similar de menor calidad. Comprobar el peso neto real: en algunos productos, la cantidad de merluza puede ser menor a la indicada en el envase debido a la presencia de hielo o glaseado excesivo. Es importante comparar el peso del pescado con y sin congelación para asegurarse de que se está adquiriendo la cantidad correcta.

en algunos productos, la cantidad de merluza puede ser menor a la indicada en el envase debido a la presencia de hielo o glaseado excesivo. Es importante comparar el peso del pescado con y sin congelación para asegurarse de que se está adquiriendo la cantidad correcta. Optar por marcas reconocidas : aunque las marcas blancas suelen ser más económicas, algunas pueden comprometer la calidad del producto. Elegir marcas con buena reputación puede garantizar una mejor experiencia de consumo.

: aunque las marcas blancas suelen ser más económicas, algunas pueden comprometer la calidad del producto. Elegir marcas con buena reputación puede garantizar una mejor experiencia de consumo. Consultar opiniones de otros consumidores: leer reseñas y valoraciones de otros compradores puede ayudar a identificar qué marcas ofrecen una mejor calidad en sabor y textura.

El análisis de la OCU ha dejado claro que no todas las merluzas congeladas son iguales. Mientras algunas marcas ofrecen filetes de calidad con buen sabor y textura, otras han sido criticadas por inconsistencias en el etiquetado y diferencias en el peso real del producto. En este caso, los filetes de merluza congelada de Alcampo y Carrefour han sido señalados como las peores opciones del mercado, obteniendo puntuaciones bajas en la evaluación de la OCU.

Por ello, si buscas una merluza congelada de buena calidad, es recomendable prestar atención a la información del envase, optar por marcas con buena reputación y asegurarte de que el producto cumple con tus expectativas en términos de sabor y textura. Con estos consejos, podrás disfrutar de un pescado sabroso y de calidad en tus comidas sin llevarte sorpresas desagradables.