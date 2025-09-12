Detenida una mujer en Palma por agredir al vigilante de un supermercado para robar una botella de whisky

La Policía Local de Palma ha arrestado a una mujer de 47 años y nacionalidad española por, presuntamente, pegar al vigilante de seguridad de un supermercado que intentaba impedir que se llevara una botella de whisky.

La intervención tuvo lugar la noche del pasado lunes en un establecimiento de la calle Manacor, cuando una patrulla fue requerida para intervenir en una pelea, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

A su llegada, los agentes encontraron a la mujer que forcejeaba con un vigilante de seguridad en la puerta del establecimiento, al que agredía con patadas e intentaba morderle para huir con una botella de whisky.

Durante la pelea, la mujer golpeó repetidamente la puerta automática de cristal del supermercado, por lo que la dejó inutilizada y los agentes tuvieron que acceder al interior del local por una puerta de emergencia para poder reducir a la agresora.

El vigilante de seguridad manifestó su intención de presentar una denuncia tras ser asistido de sus lesiones, puesto que se había hecho daño en las rodillas y las muñecas.

Finalmente, la mujer fue detenida por los posibles delitos de robo con violencia, lesiones y daños, aunque pidió ser trasladada a un centro médico para ser valorada antes de ser conducida a dependencias policiales. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma instruyó el correspondiente atestado y, posteriormente, la detenida fue puesta a disposición de la Policía Nacional.