Detenidos dos colombianos por agredirse con navajas y botellas en la plaza de Las Columnas de Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a dos hombres, ambos de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito de lesiones, tras protagonizar una violenta pelea en la vía pública en la que se emplearon una botella de cristal y un arma blanca. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes, cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia en la plaza de las Columnas observó a un varón tendido en el suelo, sangrando abundantemente. Los agentes prestaron auxilio inmediato y solicitaron asistencia médica al 061.

La víctima declaró que, durante una fuerte discusión, otro hombre de origen colombiano lo había agredido con una navaja, causándole una herida en la mano derecha. Según relató, logró arrebatarle el teléfono móvil a su agresor antes de que este huyera.

Poco después, otra patrulla fue requerida por varios transeúntes en las inmediaciones de la misma plaza. Allí encontraron a otro varón con múltiples cortes de diversa gravedad en la cabeza y la espalda. El herido explicó a los agentes que había sido atacado con una botella de cerveza tras una discusión con un compatriota, quien además le robó el teléfono móvil.

Tras ser atendidos por los servicios sanitarios, ambos implicados fueron escuchados en declaración. Las investigaciones apuntan a que las lesiones fueron producto de una pelea entre ambos, por lo que los agentes procedieron a su detención como presuntos autores de sendos delitos de lesiones. Ambos detenidos fueron trasladados a un centro médico para ser tratados de sus heridas y posteriormente ingresaron en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Palma.

Hartos de la inseguridad y el incivismo que se vive en la zona, los vecinos del barrio palmesano de Pere Garau han exigido que se limite la venta de alcohol en toda la barriada desde las 21:30 de la noche hasta las 08:00 horas del día siguiente, tal y como ya sucede en otras zonas de la capital balear como Playa de Palma.

Y es que en los últimos años se han abierto en el barrio diversos locales 24 horas y otros con horario extendido hasta las 00.00 horas que han provocado «un fácil acceso al alcohol» y «han sustituido el comercio tradicional», según ha denunciado la plataforma vecinal ‘Flipau amb Pere Garau’.

Por ello, la entidad exige ahora restringir la venta de alcohol con el objetivo de garantizar «la protección de la salud pública, la convivencia y la prevención del consumo excesivo y problemático de alcohol» en un barrio que de por sí ya sufre problemas de convivencia durante todo el año, similares a los temporales de las zonas turísticas, pero «sin que se apliquen las mismas medidas de regulación».