Los vecinos de Pere Garau piden limitar la venta de alcohol en el barrio a partir de las 21:30 horas

Hartos de la inseguridad y el incivismo que se vive en la zona, los vecinos del barrio palmesano de Pere Garau han exigido que se limite la venta de alcohol en toda la barriada desde las 21:30 de la noche hasta las 08:00 horas del día siguiente, tal y como ya sucede en otras zonas de la capital balear como Playa de Palma.

Y es que en los últimos años se han abierto en el barrio diversos locales 24 horas y otros con horario extendido hasta las 00.00 horas que han provocado «un fácil acceso al alcohol» y «han sustituido el comercio tradicional», según ha denunciado la plataforma vecinal ‘Flipau amb Pere Garau’.

Por ello, la entidad exige ahora restringir la venta de alcohol con el objetivo de garantizar «la protección de la salud pública, la convivencia y la prevención del consumo excesivo y problemático de alcohol» en un barrio que de por sí ya sufre problemas de convivencia durante todo el año, similares a los temporales de las zonas turísticas, pero «sin que se apliquen las mismas medidas de regulación».

‘Flipau amb Pere Garau’ ha asegurado en un comunicado que el consumo indiscriminado de alcohol deriva en molestias para los vecinos en puntos como la plaza de las Columnas, plaza Miquel Dolç, plaza Jorge Luis Borges, plaza Guillem Moragues, alrededores de plaza Pere Garau, plaza Encarnación Viñas y, fuera del barrio, en los alrededores del parque Wifi.

Además, la plataforma ha indicado que «también es esencial promover la educación y la concienciación sobre el consumo, alimentación y ocio responsable», apostando así por campañas de sensibilización dirigidas tanto a consumidores como a propietarios de comercios.

Incivismo en Pere Garau

En algunas zonas del barrio de Pere Garau reina la inseguridad y el incivismo. Es el caso de la Plaza de las Columnas, donde los conflictos muchas veces están a la orden del día. Son muchos los vecinos que han manifestado tener miedo en esta zona de la barriada por los problemas uno se puede encontrar si pasa caminando.

Las peleas son una constante, pero también los incívicos que mean y defecan por la plaza. Otros aprovechan la noche para emborracharse y dormir en los bancos, que horas más tarde amanecen repletos de botellines de alcohol o de cerveza.

Es por ello que, ante las innumerables quejas de los residentes, el Ayuntamiento de Palma aumentó la vigilancia en el eje con patrullas de Policía Local en la oficialmente denominada plaza Francesc García i Orell y la peatonal calle Nuredduna, con el objetivo de poner coto a los botellones y a otros problemas.

Las entidades vecinales aplaudieron que la nueva ordenanza municipal pretenda sancionar económicamente el consumo de alcohol en espacios públicos cuando pueda alterar gravemente la convivencia, pero denuncian a su vez que sólo se propongan sanciones económicas para combatir los botellones ya que, en muchas ocasiones, la mayoría de los infractores viven en una situación económica que no les permite hacer frente a las multas.