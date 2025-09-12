El sorprendente zasca a Sánchez con el que Ayuso ha concluido el debate de la región

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha finalizado su discurso de la última jornada del Debate sobre el Estado de la Región con un claro y contundente mensaje para la bancada socialista, a quienes ha recordado el futuro incierto de su jefe, Pedro Sánchez. «La Fiscalía General del Estado depende del presidente, y, por tanto, es el presidente el que de manera figurativa se va a sentar ante en banquillo de los procesados en unos meses».

Un mensaje que hacía referencia al procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que está imputado por un delito de revelación de secretos relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Precisamente, la causa judicial por un presunto fraude fiscal del novio de Ayuso, ha sido utilizado por Más Madrid y PSOE en sus discursos durante el debate para buscar desgastar a la presidenta madrileña.

Ante ello, la líder autonómica madrileña ha rechazado que le digan la pareja que tiene que tener o con quién puede salir. «¡Si quieren seguir hablando de mi vida personal, con quien duermo, a quien meto en mi cama, si me compro o alquilo una casa, donde verano… si quiere saber todo eso compré el HOLA!.

Mientras que este jueves Ayuso se centraba en plantear varias decenas de medidas en su intervención, este viernes la jornada arrancaba con fuertes choques con la oposición.

La líder de los populares en Madrid ha condenado que Más Madrid y PSOE le digan «la pareja que tiene que tener» y con quién «puede salir», mientras la llaman «conseguidora, sectaria o racista».

«Yo le voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir. ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no lo he visto en la inspección fiscal?», se ha preguntado la dirigente autonómica en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región.

Así, ha bromeado al preguntar si hay algún líder del PSOE que «quiera salir» con ella porque hasta ahora no tienen «una sola inspección fiscal». «Eso sí, todos viven en municipios gobernados por el Partido Popular. Por tanto, ya que yo soy tan rica y vivo en un entorno tan privilegiado, no dejaré de hacerlo. Que me deje José Luis Rodríguez Zapatero, alguno de sus pisos en todos los distritos y municipios de la Comunidad de Madrid», ha ironizado.

Críticas de la oposición

La primera en tomar la palabra era la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien directamente acusaba a Ayuso de «poner el poder político» para que su pareja consiga «la pasta» y auguraba que González Amador estaba «a un pasito de compartir patio con el exministro Montoro en Soto del Real». Negaba, además, que hubiera habido una «inspección salvaje» contra González Amador, reivindicando que «el fraude fiscal es robarle a todos los españoles».

Para la portavoz del PSOE, Mar Espinar, la causa del novio debería directamente llevar a Ayuso a la dimisión por «mentir». Esta renuncia ya la había pedido el jueves la portavoz y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Grupo Quirón

También en su intervención, la presidenta se ha referido al grupo Quirón, al que la oposición se refiere en múltiples ocasiones por los vínculos con su pareja. En concreto, ha asegurado que con sus críticas se están metiendo con «uno de los grupos sanitarios más importantes de Europa» y con ello están «faltando el respeto a miles de profesionales sanitarios». «¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en Cataluña? ¿Por qué no se meten con los hospitales de Quirón en otras zonas de España», se ha preguntado.

En este sentido, Ayuso ha recalcado que el grupo Quirón lleva «décadas» trabajando con la Comunidad de Madrid, cuando Alberto González Amador aún no era su pareja. «Por ahí no me busquen» ha sentenciado.