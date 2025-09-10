Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está estudiando la presentación de una querella contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulneración del derecho al honor, después de que el político socialista no se haya presentado este miércoles al acto de conciliación en los juzgados de Madrid, según han informado fuentes judiciales.

Martín no se ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 88 de Madrid tras la demanda de la pareja de la dirigente popular. La defensa de González Amador aludía a unas declaraciones del pasado mes de enero en las que el delegado de Gobierno en Madrid decía que la Comunidad de Madrid habría desarrollado contrataciones con el mismo [el novio de Ayuso], obteniendo réditos lucrativos y repentinos».

Ni Martín ni sus abogados han acudido a la cita que tenían este miércoles en los juzgados madrileños. Este era el paso previo antes de la presentación de una querella por vulneración del derecho al honor contra el político socialista. Ahora, el balón está en el tejado de la defensa de González Amador, quienes están planteándose la presentación de esta querella.

La defensa del novio de Ayuso pretendía, tal y como se extrae del escrito presentado, que Francisco Martín reconociera las manifestaciones en las que aseguró ante los medios que «la Comunidad de Madrid habría desarrollado contrataciones con el mismo, obteniendo réditos lucrativos y repentinos».

Además, perseguía que el delegado de Gobierno en Madrid reconociera que sus acciones tenían «el objetivo de dotar de mayor publicidad y ahondar en la vulneración del derecho fundamental al honor de Alberto González Amador, el mismo día 23 de enero de 2025, publicó a través de su perfil en la red social X , esas mismas manifestaciones».

Del mismo modo, se alude a otra comparecencia posterior de Martín ante los medios de comunicación en la que señaló, según la defensa, «en relación con Alberto González Amador, que habría reconocido cometer delitos».

La filtración de datos confidenciales

Todo ello apenas un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado abriese juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos para perjudicar políticamente a Ayuso. Concretamente, en relación con la filtración del contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La controversia surgió cuando se hizo público el contenido de comunicaciones privadas entre su abogado y la Fiscalía, que debían mantenerse bajo reserva según el protocolo suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Según el auto, el fiscal general habría revelado «secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo» como «presumible autor de un delito previsto y penado en el Código Penal».

La investigación se centraba en la filtración a un medio de comunicación del correo que el abogado de Alberto González Amador envió el 2 de febrero de 2024 al fiscal del caso. Este documento contenía «información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano» que había sido aportada en el contexto de conversaciones privadas sujetas a confidencialidad.

El magistrado fijó una fianza de 150.000 euros para García Ortiz. Esta cantidad deberá prestarse en un plazo de cinco días para «hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar», con apercibimiento de embargo de bienes en caso de incumplimiento.