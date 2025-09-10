Fact checked

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Ejecutivo central tras el impulso del Anteproyecto de Ley del Tabaco. Ayuso ha acusado al Gobierno de «lucro y cinismo» al afirmar que «no puedes lucrarte como Estado de algo tan perjudicial y luego tratarles prácticamente como apestados».

La dirigente madrileña reprochó que las medidas del Ministerio de Sanidad vuelvan a poner en el punto de mira a la hostelería y, en concreto, a las terrazas. «La hostelería siempre está en el objeto del Gobierno. A esto le unes el salario mínimo, la jornada laboral reducida… al final todo esto es un ataque a la empresa y al empleo», subrayó. Además, criticó que el Ejecutivo no tenga la misma dureza con las drogas ilegales y denunció un «fin ideológico y autoritario» en la estrategia estatal.

Así, Díaz Ayuso ha censurado que el objetivo del Gobierno sea «hundir» la empresa, a la vez que ha denunciado que no sean «tan vehemente» con el tema de las drogas. Asimismo, ha reivindicado programas «en positivo» que impulsan desde la Comunidad de Madrid para adquirir hábitos saludables.

«Te dicen hasta cómo pensar cómo hablar y esto es autoritario y esto tiene un fin ideológico que no nos lleva a ningún lugar», ha valorado la mandataria madrileña, en una entrevista en Antena 3.

Las medidas contra el tabaco

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, defiende que la nueva ley es imprescindible para reducir el impacto del tabaco en la salud pública. El anteproyecto incluye medidas como:

Ampliación de espacios sin humo, incluyendo terrazas, playas, instalaciones deportivas y entornos escolares.

Empaquetado genérico y limitación de reclamos comerciales.

Refuerzo de programas de deshabituación tabáquica y prevención en jóvenes.

Restricciones a la publicidad indirecta y a la promoción de nuevos productos con nicotina.

En Sanidad insisten en que el tabaco no es una elección inocua, «sino una droga legal que mata» y recuerdan que provoca más de 50.000 muertes al año en España.

El choque político refleja un dilema que va más allá del tabaco: cómo equilibrar la protección de la salud con la autonomía de los ciudadanos y el impacto en sectores económicos clave.

La hostelería se ha pronunciado

Hostelería de España, la organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de España, reitera su incomprensión ante la prohibición de fumar en terrazas. Esta medida se enmarca en el Anteproyecto de la modificación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco aprobado este martes en Consejo de Ministros.

Desde la organización advierten que la medida tendría una eficacia muy limitada, ya que podría desplazar los encuentros con fumadores a espacios cerrados como los domicilios, aumentando la exposición al humo, y fomentar el consumo desordenado en las inmediaciones de las terrazas, donde no hay lugares habilitados para los residuos, con el consiguiente perjuicio para el entorno y los vecinos. Recuerdan, además, que actualmente existe una buena convivencia entre fumadores y no fumadores en las terrazas.