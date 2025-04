La socialista Espinar intenta avergonzar a la «católica» Ayuso con los Mandamientos y sale escaldada

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado un fuerte encontronazo en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea a cuenta de las universidades. La socialista ha criticado con muy poca educación las políticas de Ayuso con las universidades públicas y le ha pedido que deje de ganar dinero con todo lo que toca. Espinar ha llamado a Ayuso «devota plañidera» y ha tratado de humillarla recordándole los Mandamientos, y que, según ella, el sexto es «no robarás».

Sin embargo, poco o nada sabe Espinar sobre los Diez Mandamientos, ya que ese no es el sexto, sino el séptimo. El sexto es «no cometerás actos impuros». Así lo han recordado desde el gobierno regional: «El sexto mandamiento es no montar orgías en Paradores. Eso es que Mar Espinar estaba pensando más en el encubridor de orgías, su jefe: Óscar López», ha escrito el jefe de gabinete de prensa de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, en sus redes sociales.

La portavoz del PSOE se ha puesto hoy muy católica pero debe aprenderse los mandamientos:

Este lapsus de Mar Espinar tampoco ha pasado desapercibido para el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, que en su turno de palabra le ha mostrado su error: «Le ha traicionado el subconsciente, señora Espinar. El sexto mandamiento no es no robarás que no lo trabajan ustedes muy bien. El sexto es no cometerás actos impuros que tampoco lo trabaja muy bien», ha espetado el popular a la diputada del PSOE.

Ante las críticas de la izquierda por la futura Ley de Universidades que quiere sacar adelante el gobierno regional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha recordado que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «la única que se ha lucrado» con las universidades públicas y ha criticado a la «casta de la izquierda burguesa y elitista» que siempre elige a la privada y los municipios «gobernados por el Partido Popular para vivir».

Ayuso también ha defendido que las universidades «nunca han estado tan financiadas como ahora», a la vez que ha acusado a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, de ser «una mentirosa».

«No es capaz de reconocer que nosotros no destinamos un euro a la universidad privada. Son tan mentirosas que acaba de decir su vicepresidenta que las universidades privadas son chiringuitos que regalan los títulos. Hay que tener la cara de cemento armado», ha reprochado Díaz Ayuso.

En este sentido, la líder regional ha señalado que el verdadero problema de la universidad pública es el Gobierno «con sus leyes sectarias como la LOSU» y con su «pretendida siempre reducción de la calidad para igualar a la baja a todo el mundo».

«No buscan su excelencia, su calidad, que siga creciendo. Nosotros estamos preparando una ley con los rectores, con las asociaciones, con los sindicatos. Estamos hablando con todo el mundo para buscar una ley que ayude a la universidad pública a crecer como lo hace la sanidad, lo hace el turismo, lo hacen las empresas. Y ustedes, como siempre, están con la pancarta porque no tienen recursos para nada más», ha denunciado la jefa del Ejecutivo madrileño.

Además, ha cargado contra la actitud de Espinar después de llamarla «devota plañidera». «Usted tiene mucho complejo porque no la ha votado nadie, ni la militancia, ni los votantes socialistas en las urnas». «Debe llevar un complejo encima que solo le permite leer los argumentarios de Óscar Paradores y de lo que le viene de La Moncloa», ha criticado Ayuso.