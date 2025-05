Ni para abrochar ni para adornar: la función secreta de los botones que tienen todos los vaqueros

Hay una función secreta de los botones que tienen todos los vaqueros y que quizás debes tener en cuenta. Estamos ante un elemento que puede cambiarnos la vida por completo, de la mano de una de las prendas de ropa que seguro que tenemos en nuestra casa. Esos vaqueros que se han convertido en el elemento esencial de un día a día en el que todo puede ser posible. Podremos aprovechar al máximo cada una de estas piezas de una manera sorprendente que quizás hasta la fecha no hubiéremos pensado.

Somos fans incondicionales de un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque una diferencia significativa. En estos días en los que todo puede ser posible, de la mano de algunas situaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Son tiempos de aprovechar cada detalle de una ropa que puede convertirse en un básico que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Ni para adornar, ni para abrochar, para esto sirven los botones de los vaqueros.

Ni para adornar ni abrochar

Los vaqueros son una prenda casi icónica. Una prenda de vestir que durante el último siglo se ha convertido en una de las mejores opciones posibles. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante una pieza que aún guarda más de un secreto en su interior.

Nos enfrentamos a algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos acompañen en unos días en los que todo acabará siendo posible. Estaremos pendientes de una ropa que se abrirá en canal y nos ofrecerá todas las posibilidades que guarda en su interior.

Hay un detalle de los vaqueros que quizás te acabe intrigando. Esos pequeños botones y bolsillos en los que no parece que vaya a caber nada de nada. Son un detalle que debemos empezar a ver de otra manera. A medida que los expertos nos detallan lo que ha escondido esta pieza de roba durante este más de un siglo de vida.

Unos vaqueros que son imprescindibles en cualquier armario moderno y parece que acaban detallándonos más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo la que nos haga saber en todo momento el tipo de pieza al que nos enfrentamos. Este secreto por fin va a salir a la luz.

Esta es la función secreta de los botones de los vaqueros

Según el blog de la Universidad Complutense, debemos conocer la historia de esta prenda de vestir antes que nada: » Los primeros jeans fueron inventados en la década de 1870 por Levi Strauss para los mineros buscadores de oro del Oeste, con la intención de que fueran resistentes y perdurables. Los primeros eran marrones y no tenían bolsillos. Cuando pidió tela para hacer más pantalones, recibió denim, un tejido sólido y compacto, pero flexible y de color azul. Con ella hizo una nueva tanda de pantalones azules, de tres bolsillos y con botones. Eran pantalones para trabajar. Con el tiempo se añadieron remaches en las zonas que más se desgastaban aunque desaparecerán. En 1873 se añadió la doble costura naranja del bolsillo trasero, para proteger la marca ante los competidores. En 1886 se cosieron las primeras etiquetas que mostraban a dos caballos intentando romper el jean. En 1890 se agregó un cuarto bolsillo delantero para las monedas. En 1905 apareció el segundo bolsillo trasero. En 1922 se cosen las trabillas para el cinturón y en 1936 la tirita roja del bolsillo trasero. Hacia 1913 se crea la Lee-Union All, de Henry David Lee. Una empresa de ropa de trabajo, cuya innovación fue confeccionar unidos el pantalón y la campera, como un mono. Ante el éxito comercial, el ejército contrató a la empresa para que le hiciera los uniformes militares para la IGM. En 1926 se introdujo la cremallera en los pantalones, los llamados Lee Riders. La tercera gran marca de jeans es Blue Bell Co, creada en 1936. Se expandió gracias a la IIGM al fabricar los pantalones para los soldados norteamericanos. En 1947 nacieron los Wrangler, un pantalón exclusivo para los cowboys. El hito que provoca que los jeans fueran algo más que ropa de trabajo fue el Crack de 1929. Los efectos de la Gran Depresión afectaron a todas las clases sociales, y la clase obrera había adoptado el jean como un símbolo del espíritu de lucha americano. A medida que el país se iba recuperando, se buscaban nuevos ídolos, como los cowboys que vestían botas, sombrero y pantalones azules. La nueva moda se extendió rápidamente por todo el país, incluso, en 1939, se lazaron al mercado los primeros jeans femeninos, que se abrochaban por un lado y no tenían bragueta».

Las tachuelas refuerzan las áreas más débiles del pantalón, evitan de esta manera que se desgasten y por ese motivo, esos botones están situados estratégicamente en puntos destacados.