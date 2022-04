Probablemente nunca en la historia del cine las cintas de superhéroes tuvieron tanta preponderancia como hoy en día. Muchos de los estrenos más importantes a los que asistimos por estos años tienen que ver con franquicias de personajes con poderes únicos, solos o en grupo, que dan lugar a universos propios. Incluso, los fanáticos se dividen entre los diferentes estudios y franquicias. Estas son las 5 mejores películas de superhéroes.

Pero para quien no esté tan metido de lleno en el séptimo arte, y quiera darle una oportunidad a esas cintas por primera vez en su vida, seguramente resultará difícil quedarse con únicamente algunas de las mejores.

Justamente pensando en ellos, hemos decidido elaborar un listado de los mejores films con superhéroes, mencionando cinco que no deberías perderte bajo ningún punto de vista, y abriendo el debate para discutir si los seleccionados están bien, o falta alguna otra película.

Las mejores películas de superhéroes

Superman (1978)

Hace varias décadas, con Richard Donner como director, tuvimos una primera muestra de lo que sería el cine de superhéroes del siguiente siglo. La Superman de 1978, con Christopher Reeve, consagró definitivamente a ese personaje como uno de los más populares de la firma DC.

Iron Man (2008)

Dirigida por Jon Favreau, podríamos decir que representa el inicio de las sagas actuales de Marvel. Robert Downey Jr. no sólo realizó una de las mejores interpretaciones de los últimos tiempos, sino que además ésta le catapultó a la fama en las nuevas generaciones.

Vengadores: Infinity War (2018)

Si bien Vengadores: Endgame pudo ser incluida en este ránking, consideramos que Infinity War cumple con todos los requisitos que podemos exigirle a una película para la posteridad.

Ver juntos a Los Guardianes, Spiderman, los Vengadores, Black Panther y otros fue un shock que deslumbró a millones de personas en todo el planeta, convirtiéndoles en fanáticos de estos films.

Spider-Man 2

Sin adentrarnos en las discusiones acerca de cuál es la mejor película del hombre araña, no quedan dudas de que la más recordada por la mayoría es la original de 2004, la secuela de Tobey Maguire.

El caballero oscuro (2008)

Hace 15 años, y es increíble lo rápido que ha pasado, Christopher Nolan revolucionó la pantalla grande con la que es, casi de forma unánime, la mejor película de superhéroes de siempre.

El caballero oscuro es una verdadera obra maestra que excede al género, y que incluyó con maestría elementos generalmente más relacionados con el drama, el suspenso, la acción y el cine policíaco. Si no has visto aún ninguna de éstas, deberías comenzar por aquí.