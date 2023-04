El mejor truco de la historia: así podrás saber si una gasolinera se encuentra en la autovía o en un desvío

¿Cuántas veces has ido por la autovía y al salir para repostar la gasolinera está a un par de kilómetros de la carretera principal? Se trata de un desvío que no todos los conductores saben identificar. Pero no te preocupes, porque a partir de ahora ya no tendrás más dudas.

Para que una carretera se considere una autovía, debe tener dos carriles por sentido y acceso limitado mediante vías de servicio o caminos de las propiedades colindantes. La principal diferencia con respecto a la autopista es que la autovía tiene curvas con radios de giro más cerrados.

Además, los arcenes más son estrechos y hay mayores desniveles en las pendientes. Las aperturas en la mediana normalmente permanecen cerradas, pero pueden abrirse en caso de necesidad. La autovía cuenta con áreas de descanso, en algunos casos con zonas infantiles y servicios.

¿La gasolinera está en la autovía?

Existe un truco muy sencillo para saber si la gasolinera se encuentra en la autovía o en un desvío. ¡Solo tienes que fijarte en las señales de preseñalización! Cuando circules por la autovía, fíjate en las señales con el icono del surtidor:

Azul : si el panel de salida es azul, significa que la estación de servicio se encuentra en un lateral de la autovía.

: si el panel de salida es azul, significa que la estación de servicio se encuentra en un lateral de la autovía. Verde : en este caso, la gasolinera está situada en las inmediaciones de la autovía, pero no en la propia autovía.

: en este caso, la gasolinera está situada en las inmediaciones de la autovía, pero no en la propia autovía. Blanco: si la señal es blanca, para dar con la estación de servicio tendrás que abandonar la autovía y seguir por una carretera convencional.

Otro indicador que te puede resultar de utilidad para conocer la ubicación del área de servicio es la distancia a la que se señaliza la salida de la autovía. Si hay 500 o 1.000 metros para la salida, la gasolinera está en un lateral de la vía principal. Mientras, si el panel está situado a 250 o 750 metro, la estación de servicio está en una carretera secundaria.

Como resulta lógico, la opción más interesante es la primera. Pero si vas justo de combustible y estás a punto de llegar a la reserva, lo mejor que puedes hacer es desviarte aunque pierdas algo de tiempo, porque no sabes cuántos kilómetros faltan hasta la próxima estación de servicio.

Cabe señalar que este truco se aplica únicamente para las autovías. Con base en la normativa vigente, en las autopistas de peaje las gasolineras siempre tienen que estar al borde de la carretera. Además, también determina la distancia entre las áreas de servicio: entre 20 y 60 kilómetros.