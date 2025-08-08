El motivo por el que no puedes tener esto en el cajón de tu ropa interior, según los expertos

El orden en casa puede ser una tarea muy complicada de mantener. Si bien es cierto que tener toda nuestra casa ordenada es muy importante, esta es una tarea difícil porque con el ajetreo diario y el poco tiempo libre que tenemos, solemos dejar de lado pequeños detalles que pueden ser claves a la hora tener un hogar limpio y ordenado. Y hay una tarea que puede volverse especialmente complicada: que nuestros cajones tengan un orden y no sean un amasijo de cosas. Todos tenemos un cajón parara la ropa interior y este suele ser al que. menos atención el prestamos. Con los cambios de estación solemos hacer un importante cambio de armario y aprovechamos para ordenar esta parte de nuestra casa pero el cajón de la ropa interior no es primordial en esta tarea.

Pues bien, tal y como alertan los expertos, es un gran error. Según un estudio del Departamento de Microbiología y Patologías de la Universidad de Nueva York, lavar la ropa interior no es suficiente para que desaparezcan todas las bacterias acumuladas. Teniendo en cuenta que estas bacterias pueden producir irritaciones, hongos y hasta infecciones, lo que deberíamos hacer es cambiar toda la ropa interior una vez al año.

Así debes limpiar el cajón de la ropa interior

Además, cada dos o tres meses es conveniente poner en orden el cajón de la ropa interior y dejarlo como nuevo. Podemos aprovechar la limpieza a fondo para tirar aquellas cosas que ya no necesitamos o utilizamos. Seguro que tenemos muchas prendas que están viejas o nos resultan incómodas.

El primer paso es vaciar el cajón y limpiarlo. Podemos hacerlo con un trapo humedecido en una mezcla de media taza de vinagre y el zumo de medio limón. No debemos preocuparnos por el fuerte olor del vinagre, porque desaparecerá a los pocos minutos, llevándose consigo los malos olores.

Una vez se seque, podemos colocar unos organizadores. Teniendo en cuenta que son piezas pequeñas, es fácil que con el paso de los días se amontonen y acabe todo revuelto. Para evitarlo, lo mejor es dividir el cajón por tipo de ropa y colocar varios organizadores en forma de cestas o cajas.

Todos los calcetines que estén desparejados, lo mejor es tirarlos. Por supuesto, también aquellos que tienen algún agujero o que están muy gastados por el uso. Para ahorrar espacio en el cajón, podemos doblarlos de la siguiente manera. Los colocamos en una superficie plana uno encima del otro. A continuación, doblamos los extremos de lo calcetines hacia dentro y los enrollamos.

Para que la ropa interior siempre huela bien, podemos hacer nuestro propio ambientador casero. Para ello, simplemente tenemos que elegir las hierbas aromáticas que más nos gusten, como menta o lavanda, e introducirlas en un saquito de tela. Luego, ponemos el saquito dentro del cajón.

Por último, cabe recordar la recomendación de los expertos de que la ropa interior debe renovarse al menos una vez al año para evitar problemas de salud.