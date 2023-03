Cien por cien efectivo: el truco para dejar los azulejos relucientes

Las tareas del hogar pueden resultar muy tediosas o muy divertidas dependiendo de quién las haga, ya que a unos nos gustan determinadas tareas más que a otros, pero siempre es importante encontrar la manera de hacerlas todas con la mejor disposición para que no quede ninguna sin hacer. Hoy te contamos un trucazo viral para limpiar los azulejos de la cocina y dejarlos relucientes en un par de minutos que está arrasando en las redes sociales y que no te parecerá increíble no haberlo pensado antes.

Las redes sociales son uno de los lugares en los que más trucos para el hogar se pueden encontrar actualmente, muchos de ellos con millones de visualizaciones en plataformas como TikTok o Instagram, que es en las que más se comparte este tipo de contenido que se hace viral cada día.

El truco viral para limpiar los azulejos de la cocina

Los azulejos de la cocina, o los del cuarto de baño, se suelen ensuciar con facilidad, especialmente los de la cocina ya que se exponen a las grasas y diversos restos que se pueden generar durante la preparación o cocinado de alimentos. Aunque en el mercado se pueden encontrar una gran variedad de productos para limpiar los azulejos y dejarlos como los chorros del oro, pero lo cierto es que también se pueden poner en práctica trucos varios para lograrlo.

TikTok es una de las redes sociales en las que más trucos se pueden encontrar, y en la cuenta de la andaluza Yoli (@yolandavaquitayoli) hay muchos, y todos muy útiles, de esos que conviene saber porque en algún momento te va a venir de perlas utilizarlo. En este caso, una seguidora preguntaba en otro vídeo a Yoli qué producto utilizaba para limpiar los cristales, y ella grabó un nuevo vídeo con su trucazo.

El truco más efectivo para limpiar los azulejos de la cocina, el baño o cualquier otra estancia, está en envolver una mopa en un paño de microfibra y con un spray rociar alcohol, después pasa la mopa por los azulejos y quedarán relucientes.

Este vídeo de Yoli lleva casi medio millón de reproducciones desde que lo publicara el pasado 28 de enero, un vídeo que acumula también más de 18.000 likes y más de 200 comentarios, muchos de personas que dicen que han probado el truco y que efectivamente los resultados son increíbles.