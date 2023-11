Guardar estos alimentos en la nevera te va a salir caro. No lo hagas

La nevera se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en las cocinas modernas. La utilizamos para conservar los alimentos en condiciones óptimas durante largos periodos de tiempo. Sin embargo. a veces abusamos de su uso y casi todo lo que compramos lo metemos en la nevera sin pararnos a pensar si lo estamos haciendo bien o no. Y es que hay algunos alimentos que no les conviene el frío y, por lo tanto, no debemos guardar en la nevera.

Tomates

Es común caer en el error de almacenar los tomates en la nevera. El frío y a humedad hacen que pierdan su textura y sabor originales, y además detiene su proceso de maduración. La recomendación de los expertos es guardarlos en la despensa o en algún lugar fresco y seco.

Jamón serrano

Al ser un embutido, creemos que debemos guardar el jamón serrano en la nevera, pero no es así. Y es que las bajas temperaturas hacen que pierda su aroma y sabor característicos. En lugar de la nevera, se recomienda conservarlo en un lugar fresco y seco para preservar sus cualidades únicas.

Cebolla

Si metemos la cebolla en la nevera, es probable que se estropee antes. Es preferible conservarla en un lugar fresco y seco fuera de la nevera. Eso sí, al hacerlo tenemos que asegurarnos de que no esté expuesta directamente al sol. También debemos evitar colocar la cebolla junto a las patatas.

Patatas

Las patatas tampoco debemos almacenarlas en la nevera, ya que esto puede resultar perjudicial. El frío y la humedad pueden afectar a la textura, propiedades y sabor de las patatas, ya que hacen que el almidón e transforme rápidamente en azúcar, lo que acelera su deterioro.

Queso curado

El queso curado, especialmente si es una pieza entera, no necesita frío para su conservación. Por lo tanto, guardándolo en la nevera lo único que vamos a conseguir es que se reseque, agriete y pierda sabor y propiedades.

Pan

El pan no debemos guardarlo en la nevera para prolongar su frescura. Lo mejor es almacenarlo en una panera en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar y del aire para preservar su calidad.

Chocolate

La capa blanquecina que se forma en el chocolate al sacarlo de la nevera ocurre cuando está expuesto a cambios de temperatura. Esto puede alterar su sabor y textura, disminuyendo la calidad del producto. Lo más recomendable es conservar el chocolate a temperatura ambiente y en un lugar alejado de la luz.