El grave error que cometes al ir al baño: no hagas esto con el papel higiénico

Un grave error que cometes sin darte cuenta cuando vas al baño fuera de casa con el papel higiénico puede costarte caro. Hacer nuestras necesidades en un baño que no es el nuestro, no siempre es fácil, en la mayoría de los viajes quizás nos sea imposible, aunque llega un momento que es fisiológicamente necesario. Hacer esto con el papel higiénico por seguridad, podría estar haciendo el efecto contrario. Esto es lo que sucede según los expertos con el papel higiénico en un baño, será mejor no volver a hacerlo.

No hagas esto con el papel higiénico es un grave error que cometes al ir al baño

Uno de los gestos que hacen más personas para evitar infecciones en baños que no son el suyo es cubrir la taza con papel higiénico. De esta forma se creen que protegen sus partes íntimas gracias a un papel que evita que su cuerpo entre en contacto con una taza que quizás no limpian con mucha frecuencia.

Esta manera de protegerse, quizás en realidad nos está perjudicando. Puede haber más gérmenes en el papel higiénico que todo el mundo toca con las manos sucias y que está expuesto a los salpicones de la taza del váter que la propia taza. Con lo cual, los efectos pueden ser mucho peores.

Siempre que viajes y sientas la necesidad de ir a un baño que no es el tuyo, llega con pañuelos de papel de casa. En el bolso y que estén bien cerrados, de esta forma podrás cubrir la taza del baño y evitar los gérmenes. Será una manera de protegerte más eficaz que con un papel higiénico que está igual o más sucio que una taza del váter ajena.

De esta manera podrás estar protegido o al menos intentarlo en caso de que el baño esté muy sucio. En determinadas ocasiones es mejor hacer una escapada al aire libre limpiando bien la zona, antes que quedarse en un baño que puede ser un foco de infecciones que pueden perjudicar nuestro cuerpo.

En especial en mujeres, las infecciones de orina pueden ser más frecuentes al estar expuestas a unos gérmenes que llegan con mayor facilidad. No sentarse o apoyarse a ese baño es también una manera de protegerse. Limpiarse bien después de utilizarlo también es algo fundamental para evitar cualquier incidencia.