Giro radical en los viajes en avión: está prohibido llevar esto y no lo sabías

La Unión Europea ha implementado una norma que lleva apenas unos meses en vigor y que afecta directamente a los viajes en avión y a sus pasajeros. Desde el 1 de septiembre de 2024, una nueva regla afecta a la gestión de los líquidos en el equipaje de mano dentro de los aeropuertos del territorio de la UE, que incluye países como Noruega, Islandia o Suiza. Para especificar, la Comisión Europea anunció que los aeropuertos que ya habían adoptado los sistemas EDSCB tendrían que volver a aplicar el límite estándar de 100 ml para líquidos, aerosoles y geles en el equipaje de mano.

El principal objetivo de esta reforma es eliminar las discrepancias en los controles de seguridad entre las distintas terminales de la UE, creando un sistema uniforme en todo el espacio aéreo europeo. La medida se basa en un principio sencillo: siempre debe prevalecer la seguridad aérea, y el control de líquidos es una de las áreas clave donde se debe garantizar que no haya riesgos. Aunque los equipos de detección EDSCB, como los escáneres C3, son más avanzados y permiten identificar mejor los líquidos peligrosos, la normativa temporal impuesta por la Comisión Europea busca armonizar el proceso en todos los aeropuertos de la UE.

Líquidos en el equipaje de mano

La medida ha afectado a los aeropuertos que ya estaban implementando la tecnología EDSCB o planeaban hacerlo en un futuro cercano, gracias a la cual los viajeros podían llevar más de 100 ml de líquidos sin tener que sacarlos del equipaje de mano.

En España, por ejemplo, Aena había anunciado la implementación progresiva de escáneres 3D con tecnología EDSCB en varios de sus aeropuertos más transitados, como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat. La implementación de estos sistemas avanzados tenía como objetivo agilizar los procesos de seguridad y ofrecer a los pasajeros una experiencia más cómoda. Con la nueva norma, los aeropuertos españoles se han visto obligados a modificar sus planes y adaptarse a los límites tradicionales de líquidos.

Por otro lado, los viajeros que vuelan dentro de la UE también también han visto un cambio en la forma en que gestionan su equipaje. Aunque la medida no afecta a los tamaños de las maletas ni a las cantidades de otros productos como los dispositivos electrónicos, sí implica que los pasajeros deben prestar especial atención a los líquidos que transportan. Tienen que asegurarse de que los envases de líquidos no superen los 100 ml, y deben colocarlos en una bolsa transparente de plástico que cumpla con las normativas de seguridad.

Escáneres 3D con tecnología EDSCB

Los escáneres 3D con tecnología EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage) están revolucionando los controles de seguridad en los aeropuertos, especialmente en lo que respecta al equipaje de mano. Estos sistemas avanzados, que utilizan tecnología de última generación, permiten una inspección más detallada y precisa de los objetos dentro de las maletas y bolsas de los pasajeros. A diferencia de los escáneres convencionales de rayos X, los escáneres 3D con EDSCB proporcionan imágenes tridimensionales del contenido de los equipajes, lo que permite una mejor detección de explosivos y otros objetos peligrosos.

El principio de funcionamiento de estos escáneres 3D se basa en la capacidad de generar imágenes en tres dimensiones de los objetos dentro del equipaje. Los rayos X, al atravesar los objetos en el equipaje, se utilizan para crear una imagen detallada en la que se pueden observar los contornos y la densidad de los objetos, pero con una resolución mucho mayor que los escáneres tradicionales. Los sistemas EDSCB analizan las imágenes de manera que puedan identificar cualquier anomalía que sugiera la presencia de materiales peligrosos, como explosivos líquidos o sólidos, sin necesidad de abrir o manipular el equipaje.

La principal ventaja de los escáneres 3D con tecnología EDSCB es la mejora en la seguridad. Al proporcionar imágenes más detalladas, estos sistemas permiten detectar de manera más eficaz materiales peligrosos y evitar que lleguen a bordo de los aviones. La capacidad para inspeccionar los objetos en tres dimensiones también agiliza el proceso de seguridad, ya que los inspectores pueden realizar análisis más rápidos sin necesidad de abrir el equipaje o realizar revisiones manuales.

Otro beneficio importante es la comodidad para los pasajeros. Los sistemas EDSCB permiten que los viajeros no tengan que sacar sus dispositivos electrónicos y líquidos del equipaje, como es el caso en los controles de seguridad tradicionales. Además, los escáneres 3D con EDSCB son capaces de detectar explosivos líquidos, una tarea especialmente complicada para los sistemas tradicionales de rayos X.

El futuro de los escáneres 3D con tecnología EDSCB es prometedor. A medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que estos sistemas se vuelvan aún más rápidos y precisos, lo que podría permitir reducir aún más los tiempos de espera en los controles de seguridad. Además, con la creciente demanda de vuelos y el aumento de la conciencia sobre la seguridad, la adopción de estas tecnologías será cada vez más común en los aeropuertos de todo el mundo.