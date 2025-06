Giro de 180º en el equipaje de mano en los aeropuertos: es oficial y lo ha confirmado la UE

Los aeropuertos han decidido dar un giro de 180º en el equipaje de mano, lo ha confirmado la UE y es algo que debemos tener en cuenta. Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que marcarán estas jornadas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Ahora que llega la época del año en la que hay más desplazamientos, nos acabamos preguntando qué es lo que puede pasar en estos días.

Buscar vuelos baratos parece una necesidad que podemos poner en práctica y que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración. Es momento de apostar claramente por una serie de novedades destacadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Esos viajes en avión que siguen siendo una mayoría en estas fechas pueden hacerse con una novedad importante que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en consideración. Es hora de dejar salir ese equipaje de mano que quizás puede costarnos un poco menos de lo esperado, con ciertas novedades que nos sumergirán en lo peor de una serie de datos que serán esenciales.

Es oficial y lo ha confirmado la UE

La UE es un organismo que debe confirmar una serie de novedades destacadas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Sin duda alguna, estamos ante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que marcará estos días que tenemos por delante.

Ese viaje que hemos intentado encontrar al precio más bajo, ya no estará subordinado a ese precio de un equipaje que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, acabará siendo un plus en todos los sentidos. Cuando estamos ante una situación que puede cambiar por completo nuestra manera de viajar.

En los últimos tiempos nos hemos enfrentado a una serie de novedades que han acabado siendo cómo esperaríamos. Con ciertos retos que, sin duda alguna, se han convertido en una realidad para la que quizás no estamos del todo preparados.

Ese equipaje que se ha visto modificado por una serie de novedades que van llegando y que pueden ser las que marquen ese dinero de más o de menos en nuestro día a día. Puede acabar siendo el que marque unas jornadas cargadas de actividad. Lo que va a pasar con el equipaje de mano a partir de ahora lo puede cambiar todo por completo.

Llega un importante giro de 180º con el equipaje de mano en los aeropuertos

Los aeropuertos van a sufrir un importante giro de 180º que puede cambiarlo todo y que, sin duda alguna, se convertirá en algo para lo que quizás debemos estar del todo preparados, si tenemos en cuenta que podemos viajar este verano con ciertas novedades destacadas.

Tal y como nos explican los expertos de Intermundial: «Hay aerolíneas en las que las franquicias del equipaje de mano varían en función de la clase o tarifa en la que viajemos. Por ejemplo, Ryanair permite subir tu maleta de cabina al avión siempre que pagues la tasa de embarque prioritario. Por otra parte, Iberia permite a los pasajeros de clase Business Plus Largo Radio viajar con dos maletas de mano que no superen los 56x42x25 cm.Por otra parte, cada vez son más las compañías que, gratuitamente, llevan a bodega las maletas de mano por limitación de espacio en los compartimentos de la cabina y para garantizar la seguridad a bordo».

Siguiendo con la misma explicación: «Hay aerolíneas que permitirán que transportes un bulto más aparte de tu maleta de mano, así como otros objetos que lleves contigo. Estos elementos que puedes llevar en la cabina sin tener que pagar por ello pueden ser: una prenda de abrigo, un chal, un paraguas, muletas, un bastón o andador, un maletín, un bolso, un portatrajes, una cartera, un ordenador portátil y una bolsa con artículos adquiridos en las tiendas Duty Free del aeropuerto de salida. Además, si viajas con un bebé, podrás llevar un bolso con su comida, bebida y artículos necesarios para cambiarlo durante el vuelo. Estos bultos deben poder colocarse debajo del asiento situado delante de ti, excepto si viajas a la altura de una salida de emergencia, que deberás guardarlo en el portaequipajes. Equipajes especiales como cochecitos plegables, asientos para bebés, sillas de ruedas o muletas también pueden subirse al avión, aunque puede que la compañía tenga que ubicar algunos de ellos en bodega por falta de espacio en cabina o por razones de seguridad, en función con las características de la aeronave.En este artículo te dejamos una infografía que recoge las normas de las principales aerolíneas relativas a la clase turista sobre dimensiones y peso máximo del equipaje de mano y bultos adicionales (ordenador portátil, bolso, mochila, maletín, etc.)».