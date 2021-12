Hoy en día es posible tomar todo tipo de frutas cuando nos apetece, sin embargo, siempre es aconsejable tomar las frutas de temporada de manera que podamos garantizar que la fruta que comemos se ha cultivado en los tiempos que le tocaba y también, para beneficiarnos de sus propiedades al máximo. Conozcamos entonces las frutas de invierno que no pueden faltar en tu cesta de la compra esta temporada.

Frutas de invierno que no pueden faltar en tu cesta de la compra esta temporada

En el último mes del año, es cuando estrenamos el invierno. De hecho fue el pasado 21 de diciembre cuando comenzó la estación fría y se alargará hasta el 21 de marzo, día en el que comienza la primavera. Para este periodo encontramos muchas frutas, aunque principalmente tenemos que hablar de cítricos, manzanas, peras y alguna fruta considerada exótica como el kiwi.

Cítricos, la fruta estrella del invierno

Durante el invierno las grandes protagonistas son frutas cítricas como las naranjas o las mandarinas ya que contienen una cantidad óptima de potasio y agua, útil para la hidrosalina manteniendo el equilibrio en el cuerpo humano. También contienen vitaminas C, B1, B2, B3 útiles para combatir resfriados, insomnio y fragilidad capilar. Tienen una pulpa translúcida compuesta por cuñas de membrana aisladas.

En particular, las naranjas se encuentran entre los cítricos más famosos y cultivados del mundo, en España la producción se lleva a cabo en todo el país, pero famosas son por ejemplo las naranjas de Valencia. Las naranjas se pueden utilizar tanto para zumos como para saborear su pulpa fresca. Son ricas en vitaminas especialmente A y C; 3 naranjas al día son suficientes para los requerimientos diarios de vitamina C . Esta vitamina fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir los resfriados. Las naranjas son ricas en bioflavonoides que junto con la vitamina C son importantes para el colágeno del tejido conectivo, por lo que las naranjas pueden ayudar a fortalecer huesos, cartílagos, tendones y ligamentos.

Manzanas la fruta que predomina en enero

En el primer mes del año, encontramos principalmente los mencionados cítricos, pero también las manzanas que tienen mucha fibra, así como sales minerales como potasio, azufre, fósforo, calcio, magnesio y ferro. Son ricas en vitamina A, C, PP, B1 (combate el cansancio y el nerviosismo), B2 (facilita la digestión).

Al ser ricas en fibra, las manzanas favorecen la reducción del colesterol. Hay muchas sustancias antioxidantes en la manzana (quercetina y catequina). Además, la manzana contiene una sustancia muy importante que es la pectina que ayuda a solucionar los problemas intestinales. La pectina puede ayudar a reducir el azúcar en sangre en los diabéticos y puede ayudar a reducir las sustancias tóxicas en el organismo, por eso es famoso el refrán: «una manzana al día mantiene alejado al médico».

El pomelo y el kiwi del mes de febrero

Durante el mes de febrero, el pomelo chino cobra cierto protagonismo.

Las variedades de pomelo más conocidas son 3 (Citrus Maxima, Citrus Decumana y Citrus Grandis). Es una fruta que garantiza un buen aporte nutricional. Rico en fibra, vitaminas A, B y C y minerales como fósforo, calcio, potasio y magnesio. Comer esta fruta permite al organismo prevenir problemas hepáticos y cardiovasculares.

Por otro lado, podemos comer también mucho kiwi que se caracteriza por su piel peluda de color marrón y su interior repleto de muchas semillas negras. Su sabor varía según el nivel de madurez. Es bajo en sodio pero rico en potasio que es útil para reequilibrar los niveles de estos minerales en nuestro organismo.