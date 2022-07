La madurez es un estado en el que el fruto ya se ha desarrollado del todo, pero cuando se habla de madurez biológica o aquella que corresponde a los seres humanos, tenemos que decir que es el momento en el que se asume que ya no somos «niños» y que podemos por ejemplo tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra vida. Por otro lado hay quien considera la madurez como el «mejor estado» de todo nuestro desarrollo, pero para entender mejor este concepto, queremos ofreceros a continuación, algunas de las frases más icónicas sobre la madurez.

Las frases más icónicas sobre la madurez

Llega el día en que pasamos a ser adultos. Y adquirimos ese grado de madurez que nos hace enfrentarnos a la vida con nuestros quehaceres y preocupaciones. Mira estas frases sobre la madurez.

Nunca llorar la pérdida de la inocencia, porque siempre trae la gran ganancia de la sabiduría. Erica Goros.

La madurez se logra cuando una persona pospone placeres inmediatos por valores a largo plazo. Joshua L. Liebman.

Vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. Albert Einstein.

Lo que hace que Superman sea un héroe no es que tenga poder, sino que tiene la sabiduría y la madurez para usar el poder sabiamente. Desde el punto de vista de la actuación, así fue como me acerqué a la parte. Christopher Reeve.

Es muy común que las orugas se conviertan en mariposas y luego mantengan que en su juventud habían sido pequeñas mariposas. La maduración nos hace mentirosos a todos. George E. Vaillant

Cuando tenía diez años, leía cuentos de hadas en secreto y me habría avergonzado si me hubieran encontrado haciéndolo. Ahora que tengo cincuenta años, los leo abiertamente. Cuando me hice mayor, guardé cosas infantiles, incluido el miedo a la puerilidad y el deseo de crecer. CS Lewis.

La madurez es cuando dejas de quejarte y poner excusas en tu vida; te das cuenta de que todo lo que sucede en la ella es el resultado de la elección previa que hiciste y comienzas a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida. Roy T. Bennett.

No puedes ser un ganador sin madurez y consistencia. Marco Silva.

Uno de los mayores indicadores de nuestra propia madurez espiritual se revela en la forma en que respondemos a las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. David A. Bednar.

Una vida lograda es un sueño de adolescente realizado en la edad madura. Alfred de Vigny.

La madurez es la capacidad de escapar de la categorización. K. Rexroth.

Mientras que la madurez personal puede significar ser capaz de ver más allá de tu ser, la madurez de liderazgo significa considerar a otros antes que tú. John C. Maxwell.

Nuestra madurez será juzgada por lo bien que seamos capaces de estar de acuerdo en estar en desacuerdo y, sin embargo, seguir amándonos unos a otros, cuidándonos unos a otros, apreciándonos unos a otros y buscando el mayor bien de los demás.

Desmond Tutú.

La edad es la aceptación de un término de años. Pero la madurez es la gloria de los años. Marta Graham.

Un duro día de trabajo demuestra que tienes corazón. Pero el día tras día es lo que demuestra que tienes madurez y compromiso.

Dwayne Johnson.

La edad es solo un número, la madurez es una elección. Harry Styles.

La madurez es la capacidad de pensar, hablar y actuar tus sentimientos dentro de los límites de la dignidad. La medida de tu madurez es cuán espiritual te vuelves en medio de tus frustraciones. Samuel Ullman.

Sé la persona que eres. Nunca intentes ser otro, y madurarás. La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo, cueste lo que cueste. Rajneesh.

Enseñar a todos es una triple verdad: un corazón generoso, un discurso amable y una vida de servicio y compasión son las cosas que renuevan a la humanidad. Buda.

La edad no es garantía de madurez. Lavana Blackwell.

La madurez incluye el reconocimiento de que nadie va a ver nada en nosotros que no vemos en nosotros mismos. Deja de esperar a un productor. Prodúcete tú mismo. Marianne Williamson.

Madurez: Ser capaz de seguir con un trabajo hasta que esté terminado. Ser capaz de soportar una injusticia sin tener que desquitarse. Ser capaz de llevar dinero sin gastarlo. Cumple con tu deber sin ser supervisado. Ann Landers.

La madurez… es dejar que las cosas sucedan. Carolyn Heilbrun.

La madurez es un alto precio a pagar por crecer. Tom Stoppard.

Para mí, crecer hacia la madurez espiritual es volverse menos consciente de sí mismo y más consciente de Dios. Mark Batterson.