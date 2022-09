De todos los escenarios apocalípticos que alguna vez imaginamos, sin dudas, el de morir incinerados por el sol es uno de los peores. Sin embargo, desde hace décadas los científicos advierten que habrá un día en el que el astro rey será el peor enemigo de la humanidad. Sobre todo, si no tenemos en cuenta aquello que para que el planeta pueda protegernos de sus rayos y el calentamiento global. Tenemos la fecha exacta en la que el sol será extremadamente peligroso, ¿cuándo?

En España venimos de un verano con olas de calor insoportables en las que el termómetro ha permanecido por encima de los 40° C. Y numerosos estudios indican que el pronóstico, al menos a corto plazo, tampoco es demasiado alentador al respecto.

Cuándo el sol será extremadamente peligroso

Una investigación publicada recientemente en la revista Communications earth & environment señala que los habitantes de las zonas tropicales cercanas a la línea del Ecuador serán vulnerables a valores de Índice de Calor peligrosamente altos en pocos años. Mencionan en el informe a regiones como la India, la península arábiga y el África subsahariana.

Expertos de las Universidades de Harvard y Washington realizaron una serie de estimaciones con datos históricos y acabaron descubriendo que, con el actual nivel de emisiones de dióxido de carbono y crecimiento demográfico, los eventos climatológicos extremos serán frecuentes en la próxima década. Habrá olas de calor sostenidas tanto en verano como en primavera y otoño.

2050, la fecha límite para la Tierra

Estos especialistas concluyen que para el 2050 no habrá retorno posible si no se toman medidas urgentes antes. Durante ese año, quienes vivan en países tropicales estarán por encima del índice peligroso más de la mitad del calendario anual. Transcurrido otro medio siglo, ya para el 2100, estarán por encima de los 51° C más de la mitad de los días de cada año.

Para el territorio europeo se espera que las olas de calor sean algo «frecuente» desde el 2035, con temperaturas en promedio 4° C superiores a las que se registraban en la era preindustrial. Un aumento que parece menor pero es significativo.

El Acuerdo de París, ¿la salvación?

Mientras tanto los gobernantes y las grandes multinacionales remiten al Acuerdo de París, un acuerdo mundial vinculante sobre el cambio climático que se alcanzó el 12 de diciembre de 2015 en la Cumbre del Clima celebrada en la capital francesa, y que logró el compromiso definitivo de 195 países además de la Unión Europea con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 y cambiar el calentamiento global.