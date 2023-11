Falcon’s Flight: será la montaña más rápida y alta del mundo y se inaugurará en 2024

La montaña rusa más rápida y alta del mundo se inaugurará en 2024 en el parque de atracciones Six Flags Qiddiya, actualmente en construcción, en Riad, capital de Arabia Saudí. Falcon’s Flight tendrá un recorrido de 4.200 metros y realizará una maniobra de descenso vertical en un valle con una profundidad de 160 metros. Esta atracción utilizará aceleración magnética mediante un motor, haciendo uso de la tecnología LSM (Linear Synchronous Motor).

Las cifras dan verdadero vértigo, incluso para los amantes de la adrenalina: una caída de 195 metros en su punto más alto, un recorrido de más de 4 kilómetros y una velocidad de hasta 251 kilómetros por hora.

Para alcanzar velocidades tan elevadas, Falcon’s Flight emplea tres lanzamientos mediante tecnología LSM a lo largo de su trayecto. El primer lanzamiento impulsa inicialmente el tren fuera de la estación y lo lleva a través de la montaña rusa, proporcionando giros y vueltas que generan momentos de ingravidez antes de llegar a la base del acantilado.

Posteriormente, un segundo lanzamiento LSM acelera el tren hasta alcanzar los 160 km/h, llevando a los pasajeros hasta la cima del acantilado. Desde este punto, comienza la caída más grande jamás realizada en una montaña rusa en todo el mundo.

Cada vagón estará equipado con un parabrisas para resguardar a los viajeros de los elementos externos. El vagón principal, diseñado en forma de cabeza de halcón, tiene capacidad para albergar a dos pasajeros, mientras que los siguientes pueden acomodar a cuatro personas cada uno. En total, se podrá transportar a 14 pasajeros en cada recorrido. La duración estimada del trayecto será de alrededor de 3 minutos.

Los vehículos del tren están equipados con ruedas de gran tamaño y neumáticos especialmente diseñados para asegurar una adecuada refrigeración. Este diseño ha sido concebido considerando las altas velocidades y las condiciones de temperaturas extremas presentes en el desierto de Arabia Saudita.

El viaje comienza con ascensos, descensos y giros retorcidos, seguido por un ascenso a una colina desértica que ofrece un breve paseo panorámico antes de la caída desde el acantilado. Acto seguido, el tren atravesará un túnel iluminado con círculos de colores que atraviesa la montaña.

Continuará a gran velocidad por un tramo recto y, con ese impulso, alcanzará la cima de un arco gigantesco, el más alto de todos. Desde esa altura, se producirá nuevamente la caída, recorriendo una gran parte del parque, incluyendo un tramo sobre una pista de carreras.

«Falcon’s Flight dominará el horizonte en Qiddiya, rodeando todo, saliendo directamente del parque temático, subiendo por el lado del acantilado y bajando por la otra cara, la caída más grande de cualquier atracción en el mundo; ¡no será para los débiles de corazón!», ha señalado Philippe Glass, CEO de Qiddiya.

A principios de 2022, Qiddiya Investment Company (QIC) junto con Intamin Amusement Rides comenzaron a diseñar la atracción. Durante la exposición de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones (IAAPA) de 2023 en Orlando, Intamin dio a conocer el modelo de vagón que será utilizado, revelando detalles importantes. Este vagón presenta una «estructura de montaña rusa independiente más alta, con una colina de aire parabólica que ofrece una experiencia de ingravidez en el aire a los pasajeros».

