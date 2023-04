Esto es lo que pasa por comerte la piel marrón de las almendras: ¿Es peligroso?

Las almendras son el fruto seco que más fibra contiene, así que son excelentes para generación sensación de saciedad y evitar el estreñimiento. Además, al ser una fuente rica en antioxidantes, son perfectas para combatir el envejecimiento prematuro de la piel y las células. A la hora de tomar almendras, seguro que en alguna ocasión te has preguntado si es malo comerse la piel marrón. ¡Te lo contamos!

Todos los frutos secos cuentan con una o varias capas extra para proteger el fruto de su interior. La mayoría de cáscaras y pieles no están recomendadas para el consumo humano, ya que pueden afectar negativamente a la digestión. Sin embargo, este no es el caso de las almendras, porque la piel marrón no solo no es perjudicial, sino que algunos estudios científicos han avalado sus beneficios para la salud.

Una de las investigaciones más recientes fue publicada en enero de 2023 en ‘Frontiers in Nutrition’, la cual cita ‘El Debate’. El doctor David C Nieman, autor principal del estudio, explica lo siguiente: «Las almendras tienen altas cantidades de proteínas, tipos de grasas saludables, vitamina E, minerales y fibra. Y la piel marrón de las almendras contiene polifenoles que terminan en el intestino grueso y ayudan a controlar la inflamación y el estrés oxidativo».

Según este análisis, comer un puñado de almendras a diario puede tener mucho beneficios: reduce la inflamación, combate el daño oxidativo de los radicales libres y hace que el cuerpo se recupere más rápido después de hacer ejercicio.

«Los voluntarios que consumieron 57 gramos de almendras diariamente durante un mes reportaron sentir menos fatiga y tensión, más fuerza en las piernas y menos daño muscular después del ejercicio intenso que aquellos que tomaron barras de cereal», fue una de las conclusiones del estudio.

¿Cómo conservar las almendras?

Para que todas sus propiedades organolépticas se conserven en perfecto estado durante mucho tiempo, debes conocer cuál es la mejor forma de conservar las almendras. Lo ideal es que las guardes en un bote de cristal con cierre hermético. Es muy importante que sea hermético para que no entre humedad porque, de lo contrario, las almendras se oxidarían.

El calor es uno de los principales enemigos de los frutos secos. Procura que las almendras no estén expuestas a una temperatura superior a los 20 grados. En verano, puedes guardarlas en la nevera, pero siempre dentro de un recipiente de cristal con cierre hermético. El resto del año, puedes tenerlas en la despensa.