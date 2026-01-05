Éste es el plato favorito del chef José Andrés y éste su restaurante favorito de Galicia: un manjar para dioses

La gastronomía gallega se ha ganado un lugar privilegiado en el mapa culinario mundial, y pocos lugares representan su riqueza como D’Berto, en O Grove. Este restaurante, regentado por Berto y Marisol Domínguez, en el que destaca la nécora a la sal, un plato que ha conquistado incluso a chefs de renombre internacional como José Andrés, quien la ha declarado su favorita del año. Preparada con una técnica sencilla pero impecable, la nécora se cocina ligeramente al horno con sal, lo que potencia su sabor natural y mantiene la textura jugosa del crustáceo.

Más allá de la nécora, D’Berto ofrece una experiencia gastronómica memorable. Desde las almejas «Fina» de la Isla de Arosa hasta los bogavantes preparados de diversas maneras, cada plato refleja el respeto por el producto y el mar gallego. La combinación de ingredientes frescos, técnicas cuidadas y un profundo conocimiento de la materia prima hace que cada bocado sea memorable. Los comensales no solo degustan un plato, sino que participan de un ritual que celebra la riqueza de la costa y la cultura marinera de Galicia.

«Marisquería D’Berto surge con la filosofía de ofrecer producto del litoral gallego, de temporada, de la máxima calidad y buscando siempre sorprender con su tamaño. Es una cocina que busca la naturalidad en la preparación y en la presentación, sin máscaras que disfracen su sabor. A la parrilla, a la plancha, al vapor, guisado… tanto el marisco como el pescado alcanzan un inusual punto de perfección, por lo cual han conseguido ser nombrados Mejor Restaurante de Mariscos y Pescados 2014 según la prestigiosa Madrid Fusión».

Carta

En O Grove, el restaurante D’Berto se ha consolidado como un referente de la cocina gallega, destacando por la frescura y calidad de sus pescados y mariscos. Su carta comienza con entrantes clásicos como el Caldo Gallego y la Empanada Casera «Estilo Marisol», junto al famoso Pastel de Cabracho y las almejas «Fina» de la Isla de Arosa preparadas a la sartén. Estos primeros platos muestran la autenticidad de la cocina local, con productos de primera mano y recetas tradicionales que conservan el sabor del mar.

Los pescados frescos ocupan un lugar central en la propuesta gastronómica de D’Berto. Entre sus opciones se encuentran el Rape a la Romana, a la Plancha o al estilo Gallega; el Rodaballo en distintas preparaciones; y la Palometa Roja (Virrey), al Horno, a la Brasa o por la espalda. También destacan el Mero a la Brasa, a la Plancha o al estilo Gallega, el Mero Guisado al estilo Marisol o al Horno, el San Martín a la Espalda y la Lubina a la Brasa o preparada por la espalda. El restaurante recomienda un consumo mínimo de 500 gramos por ración, ideal para compartir y disfrutar de la frescura de los productos.

En cuanto a mariscos, D’Berto ofrece una amplia variedad de bivalvos y crustáceos. Entre ellos se encuentran las almejas «Fina» a la marinera, la Volandeira, el Carneiro para comer crudo y la Navaja a la Plancha. Además, los bogavantes se pueden degustar fritos en sartén, a la brasa «poco hechos» o cocidos con vinagreta, siempre manteniendo la calidad y sabor del mar.

La carta incluye también centollas y centollos procedentes de O Grove, así como percebes de la Lonja de Cedeira, reconocidos por su sabor intenso y textura característica. Cada producto refleja la tradición pesquera gallega y la dedicación de los proveedores locales.

Nécoras a la sal

Para preparar Nécoras a la Sal necesitarás nécoras frescas, aproximadamente una por persona, sal gruesa de preferencia marina para realzar el sabor natural del mar, y un poco de limón opcional para servir y dar un toque cítrico al final. No se necesitan otros condimentos ni agua, ya que la cocción en sal permite que la carne conserve toda su jugosidad y sabor auténtico a mar.