Seguro que a todos nos interesamos en saber por qué tenemos ciertas rayas o marcas en el cuerpo. Y es lo pasa cuando vemos el significado de las líneas de manos. Te habrás fijado seguro en que hay unas 2, 3 o hasta 4 de estas líneas de la vida.

De hecho, hay personas que adivinan el pasado y el futuro cuando se centran en observar las líneas de las manos, aunque evidentemente no hay ninguna base científica que explique todo ello. Así que debemos creer, si queremos, en la creencia popular.

Es el caso de la quiromancia, una pseudociencia que analiza la vida a través de lectura de manos.

Significado de las líneas de las manos

La línea de la cabeza, qué es

Es la que suele estar en medio. Mientras que para unos está definida, otras no la tienen tan perceptibles.

Al llamarse de la cabeza está ligada con la inteligencia de una persona y los conocimientos que uno va adquiriendo.

En algunas personas, esta línea va hacia abajo, de manera que, si está curvada, entonces la persona podría ser mucho más creativa.

Cómo es la línea del corazón

Es la que está situada en la parte de arriba. Los entendidos en este campo establecen que está relacionada con las amistades y el amor.

Se dice que, si esta línea está interrumpida, entonces es que hay cosas pendientes que es mejor resolver en el plano emocional.

Línea de la vida

La que vemos más hacia debajo de la mano. Si es muy profunda, entonces se trata de una persona que vive mucho y que tiene buena salud.

En esta línea puede haber muchas otras correlativas. Cuando esto sucede, entonces es que hay una salud más fuerte, pero hay también variedades. Por ejemplo, si hay círculo esto quiere decir que hay problemas físicos.

Creencia en la línea de las manos

Ello no es nada exacto. Por lo que hemos visto estas líneas significan en realidad poco, y están ahí como parte de nuestras manos, la piel y poco más.

Pero siempre hay quien ve más allá en todas las cosas. Es el caso de las personas que piensan ver más allá y entonces empiezan a estudiar sobre ello. Lo cierto es que tal creencia no es nueva, ni del siglo XXI. Se extiende desde hace siglos, pero que no tiene ninguna base para determinar qué le pasará a la vida de una persona a través de sus manos. Tendrás que crees o no, cuando te las lean.