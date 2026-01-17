El curioso refrán de toda la vida que decimos sin parar en España y no sabemos que procede del Quijote

Hasta el refrán más famoso de España aparece en El Quijote, por lo que no debería extrañarnos que una de las expresiones que más repetimos en nuestro día a día ya apareciera en la obra magna de Miguel de Cervantes.

Por supuesto, nos referimos al refrán andar buscando tres pies al gato. La usamos casi sin pensar, para referirnos a alguien que complica lo que es sencillo.

Sin embargo, en ningún momento nos planteamos que pudiera existir en el español hace siglos. La prueba está en que Sancho Panza la utiliza en su famoso soliloquio.

Cuál es el origen del refrán ‘andar buscando tres pies al gato’ en español

Aunque hoy se diga tres pies, la versión original del refrán hablaba de cinco pies. De hecho, la expresión buscarle cinco pies al gato aparece documentada en textos del siglo XVII y hacía referencia a intentar demostrar lo imposible, como considerar la cola del gato una pata más.

Sin embargo, Miguel de Cervantes reformuló el refrán con la versión moderna que conocemos hoy en día. Concretamente en un pasaje protagonizado por Sancho Panza.

El fiel escudero reflexiona sobre los peligros de meterse en líos innecesarios y utiliza la expresión para advertir contra la obsesión por lo imposible.

En todo caso, el sentido siempre es el mismo: quien busca tres (o cinco) pies al gato está perdiendo el tiempo y corriendo un riesgo innecesario de complicarse la vida.

La forma buscar tres pies al gato acabó imponiéndose por varios motivos. El primero su sonoridad; el segundo su efecto humorístico; y el tercero la difusión que logró gracias a El Quijote.

Dónde aparece el refrán ‘buscar tres pies al gato’ en ‘El Quijote’

Para encontrar el refrán andar buscando tres pies al gato en la obra de El Quijote, hay que ir hasta la segunda parte. Concretamente aparece en el capítulo X.

El encargado de pronunciarla es Sancho Panza. Lo hace de la siguiente manera:

No os fiéis en eso, Sancho, porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consiente cosquillas de nadie. Vive Dios que si os huele, que os mando mala ventura. — ¡Oxte, puto! ¡Allá darás, rayo! ¡No, sino ándeme yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno! Y más, que así será buscar a Dulcinea por el Toboso como a Marica por Ravena o al bachiller en Salamanca. ¡El diablo, el diablo me ha metido a mí en esto, que otro no!

Quizás haya refranes más famosos en español, pero este fragmento demuestra que andar buscando tres pies al gato tiene un hueco importantísimo en El Quijote.

El significado exacto de la expresión ‘buscar tres pies al gato’ en español

Esta expresión se utiliza para señalar que alguien está intentando encontrar explicaciones, problemas o motivos donde no los hay. Es decir, cuando una persona da demasiadas vueltas a algo evidente.

En el lenguaje coloquial, equivale a enredar, rizar el rizo o buscar problemas donde no existen. En diferentes versiones, lleva usándose desde hace siglos.

Por ello la Real Academia Española (RAE) recoge esta locución como una forma de referirse a quienes se meten en dificultades evitables o se empeñan en resolver lo que no tiene solución.