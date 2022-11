Cuidado: no tomes latas de conserva si están así, es muy peligroso

Las latas de conservas son uno de los tipos de alimentos más utilizados en nuestro país, un recurso al que se le puede sacar mucho partido, sin abusar, pero que sin duda te pueden sacar de más de un apuro y viene bien tener en casa. Te contamos qué debes tener muy en cuenta al consumir latas de conservas y que tengas claro que si las ves así no las debes tomar bajo ningún concepto… ¡toma nota!.

Mucha gente subestima el poder que tienen las latas de conserva, y muchos chefs han demostrado que con ellas se pueden preparar platos espectaculares si se sabe combinar las latas adecuadas y la mejor técnica para cocinarlas. Pero todo tiene su riesgo, y estos envases también lo tienen. al igual que cualquier otro tipo.

¿Se deben comer latas de conservas abolladas?

Si sueles comprar latas de conservas seguro que en alguna ocasión te has encontrado alguna que está abollada y te has planteado si te la puedes comer o no, que quizás se ha llevado un golpe en el supermercado o en la fábrica y por eso está así. Mucha gente dice que las latas de conservas abolladas no se pueden consumir, pero ¿es algo realmente cierto o es una leyenda sin explicación?.

Suki Hertz, experta en nutrición del Culinary Institute of America, ha explicado a la revista Reader’s Digest que todo depende del tamaño que tenga la abolladura y de en qué parte se encuentre. Por ejemplo, las abolladuras pequeñas que no están en la zona de costura del metal no suponen un problema y la lata se puede consumir, pero en el caso de que la abolladura esté en el borde o en la costura, lo mejor es no consumir nada del contenido de la lata, ni siquiera lo que esté en otras partes no afectadas por la abolladura.

Cuando los alimentos se enlatan, se calientan para poder destruir bacterias y mohos que suponen un peligro, lo que hace que se evite el que se echen a perder como sucedería si no estuvieran enlatados. Esa protección del enlatado desaparece cuando la lata se abre y le entra aire, por lo que si la abolladura está en las costura se rompe esa condición aislante y las bacterias pueden reproducirse. En ese caso, al abrir la lata podría parecer que el alimento está en perfectas condiciones, pero lo cierto es que estaría contaminado. En el caso de que las abolladuras estén en otras partes, no hay problema, ya que no hay forma de que entre el aire.

¿Qué puede pasar si te comes conservas de latas abolladas?

Si te comes el contenido de una lata abollada que estaba contaminada puedes tener consecuencias graves, como botulismo, con síntomas como visión doble, dificultad para tragar, párpados caídos y dificultad para respirar.