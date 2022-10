¿Cuál es la diferencia entre la Familia Real y la Familia del Rey?

Hay quienes creen que la Familia Real y la Familia del Rey son lo mismo, pero lo cierto es que son conceptos diferentes. Dicho de una manera sencilla, la Familia del Rey son todos los parientes cercanos (hermanos, primos tíos…) que, a pesar de tener parentesco con Felipe VI, no forman parte de la Familia Real y, por lo tanto, no tienen ninguna función institucional, a no ser que el Rey designe lo contrario.

Familia Real y Familia del Rey

Tradicionalmente, la Familia Real española está formada por el titular de la Corona (rey o reina), su consorte, descendientes (hijos y nietos), y padres del monarca. Tras el proceso sucesorio que tuvo lugar en el año 2014, la Familia Real de España la componen seis miembros: el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa de Asturias Leonor, la infanta Sofía, el rey Juan Carlos y la reina Sofía.

El artículo 57.1 de la Constitución de 1978 establece lo siguiente: «La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica».

En relación al heredero de la Corona, el artículo 57.2 de la Constitución de 1978 especifica: «El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que ocurra el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente con el sucesor de la Corona de España».

Con respecto a la Familia del Rey, los principales miembros son los siguientes: Elena de Borbón y Grecia, infanta de España y duquesa de Lugo; Cristina de Borbón y Grecia, infanta de España; Margarita de Borbón, infanta de España y duquesa de Soria; Carlos Zurita, duque consorte de Soria; Ana de Orleans princesa de Francia y duquesa viuda de Calabria.

¿Y la Casa de Su Majestad el Rey? Es el organismo que se encarga de «servirle de apoyo en cuantas actividades se deriven de sus funciones como jefe de Estado». También atiende al funcionamiento y a la organización de la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela. Este 2022, tiene un presupuesto anual de 8,4 millones de euros.

Datos interesantes sobre Felipe VI

Es la figura que tiene más autoridad en España, cuyo nombre secular es Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. Su número de DNI es 015.

Le encanta el cine mudo, y siempre ve las películas en versión original. Desde pequeño, adora la ciencia, y en su infancia soñaba con ser astrónomo. Habla nada más y nada menos que siete idiomas: español, gallego, catalán, euskera, inglés, francés y alemán.