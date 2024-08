Un colombiano dice esto de esta ciudad española y se lía la mundial: «No vengo más»

Lo que dice este colombiano de esta ciudad española ha dejado a medio mundo en shock, de hecho, ha afirmado de forma rotunda que no volverá más. Los tiempos están cambiando y lo han hecho a gran velocidad, hay lugares de España que ya no son lo que eran. Han sufrido los efectos del paso del tiempo y de una mala gestión que se percibe directamente en las calles. Hay un factor fundamental para poder aportar esa sensación de seguridad que todos queremos, la inversión en policías y las políticas adecuadas para atraer a la población que se necesita.

En este caso, estamos ante una situación que nos aleja de lo que sería convencional, si no que en su lugar estamos ante una serie de cambios que nos afectarán de lleno. Son tiempos de inseguridad en muchas ciudades del país. Las leyes no ayudan y tampoco las personas que las aplican que, por desgracia, no pueden estar en todas partes. Hay un lugar de España que ha perdido gran parte de su esplendor, una ciudad olímpica que en su día fue un ejemplo para el mundo y ahora nada tiene que ver con lo que era.

La lía en redes sociales lo que dice este colombiano

Desde Colombia ha venido un hombre para advertir al mundo de lo que les espera en esta ciudad española. De hecho, él mismo ha reconocido que le ha recordado a estar en Bogotá, ante una inseguridad que le ha llevado a no separarse en ningún momento de sus pertenencias.

Hay un problema grave en esta ciudad y en muchas otras. Las bandas de carteristas organizadas son las que marcan un día a día con los habitantes de esa ciudad y los que llegan desde fuera. Los expertos advierten que los turistas acabarán siendo los que se conviertan en foco de atención de los carteristas.

No hay duda de lo que tenemos por delante un reto enorme que debe dejarnos ante unos cambios de rumbo que son claves y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Sin duda alguna, estamos ante una serie de detalles que desde fuera quizás se acaban viendo mejor.

Las redes sociales han servido para lanzar una importante advertencia sobre una de las ciudades más visitadas de nuestro país, Barcelona. Parece que ha perdido a un nuevo visitante que no piensa volver más.

Un colombiano dice esto de una ciudad española a la que no piensa volver

No piensa volver más a esta ciudad española, Barcelona es la ciudad a la que debemos empezar a prepararnos. Para poder atender una serie de elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubieras imaginado. Este colombiano tiene muy claro qué es lo que nos está esperando.

Son tiempos de inseguridad en casi todas partes, siendo uno de los elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nos afecta de lleno. Es momento de ver un poco más allá y eso quiere decir que deberemos empezar a prepararnos para viajar a una zona de España que quizás no esperaríamos.

Este colombiano ha dado con algunos datos que ponen los pelos de punta, en su lugar nos enfrentamos a una serie de detalles que son los que marcarán la diferencia. El hecho de no poder caminar por las zonas turísticas o por la playa, sin el riesgo de que aparezca un carterista, se ha convertido en un problema en esta ciudad.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para un viaje que puede ser peligroso. Vamos a intentar buscar algunos elementos que nos acompañarán en estas jornadas que tenemos por delante y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

Esta inseguridad que ha acabado siendo una realidad en estas zonas del país. Barcelona se ha convertido en una ciudad peligrosa, especialmente si no estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Este vídeo habla del riesgo de dejar de controlar las pertenencias mientras se hacen fotos o se está en la playa.

Es indispensable que estemos muy pendientes de todo lo que llevamos y si puede ser no vayamos con ropa o complementos llamativos. Se ha dado el caso de personas que han perdido la vida por un reloj o una joya. No debería ser así, pero tal como dice este hombre, no sé ve policía.

Sólo vio a tres policías en este viaje, algo que se relaciona con la inseguridad que desprende esta ciudad. Puede que las cosas empiecen a cambiar en Barcelona o sigan como en los últimos 20 años, nunca se sabe qué es lo que pasará en estos días que tenemos por delante y que pueden afectar al futuro de esta ciudad. Barcelona pierde punto en redes sociales ante estos comentarios y vídeos.