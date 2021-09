Este 18 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Playa, una cita para conocer más sobre las que habitan en nuestro país y visitarlas en un final de verano donde el sol puede hacer acto de presencia. ¡Celebra el Día Mundial de la Playa con estas frases y citas sobre el mar!

Porque seguro que hemos pasado el verano en ellas y es que en España contamos con cantidad de playas de gran calidad, banderas azules y con todo tipo de servicios. Aunque las vírgenes siempre son realmente bellas para poder explorar.

Citas de playas y mar

Nunca podría permanecer lo suficiente en la orilla; el sabor del aire del mar sin contaminación, fresco y libre era como un pensamiento fresco y calmado. Helen Keller

No hay palabras que puedan expresar, la profundidad de su satisfacción, mientras camina por la playa. Mientras las olas se arremolinan contra la orilla, crean el ritmo de su vida. Un beso de brisa suave, su piel bronceada por el sol, y se pregunta… ¿Podría haber un destino más grande que nacer con un amor por los tesoros del mar? Aquí, ella está en casa. Suzy Toronto

El mar no recompensa a aquellos que están demasiado ansiosos, que son demasiado codiciosos o demasiado impacientes. Uno debe permanecer vacío, abierto y sin opciones, como una playa – a la espera de un regalo del mar. Anne Morrow Lindbergh

El mar, una vez que lanza su hechizo, lo mantiene en su red de maravillas para siempre. Jacques Yves Cousteau. Son frases para celebrar el Día Mundial de la Playa.

Océano interminable, agua azul, cielo soñado, playa tranquila, amor en el aire, la mente vuela alto. Debasish Mridha

El océano es más antiguo que las montañas y está cargado con los recuerdos y los sueños del tiempo. Howard Phillips Lovecraft

Una de las cosas más difíciles en el mundo es rechazar la hermosa invitación del mar mientras damos un paseo por la playa. Mehmet Murat ildan

Si vives una vida de fantasía, tu vida no vale nada hasta que hagas algo que desafíe a tu realidad. Y para mí navegar en mar abierto es un verdadero desafío porque es vida o muerte. Morgan Freeman