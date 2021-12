Si eres fan de Harry Potter , y en particular has visto la primera película de su saga, «Harry Potter y la piedra filosofal» seguro que recuerdas una escena en la que los protagonistas aparecen jugando con un ajedrez bastante particular del que se podría pensar que es algo inventado en los libros de JK Rowling aunque lo cierto es que es toda una realidad que a continuación te contamos. Veamos de qué modo el ajedrez mágico de Harry Potter es real y dónde se puede visitar.

El ajedrez mágico de Harry Potter es real y te contamos dónde visitarlo

¿Recuerdas la escena de Harry Potter que mencionamos? Estamos en el Gran Salón, en vísperas de las vacaciones de Navidad. Harry y Ron, esperan el banquete navideño y los días de relajación total y lo hacen jugando al ajedrez. Pero no se trata de un ajedrez al uso, sino de uno mágico. Un ajedrez cuyas piezas se mueven solas.

El ajedrez de la isla de Lewis en Harry Potter

Un ajedrez mágico de lo más curioso, pero que en realidad está inspirado en un ajedrez de la vida real que además podemos ver de cerca.

Bueno, en el caso del ajedrez real sus piezas no caminan, pero sí que son prácticamente iguales ya que para la película recrearon el ajedrez de la Isla de Lewis, que como vemos en el film no tiene piezas en blanco y negro, como de costumbre, sino que son de color blanco y rojo. Por lo tanto, el tablero no es en blanco y negro, sino que el negro da paso al rojo.

Este es un ajedrez que se encuentra actualmente en Londres. En concreto, en la sala 40 del Museo Británico. Recibe el nombre de Ajedrez de la Isla de Lewis porque se encontró en la isla de Lewis en las Hébridas (Escocia), y fue hecho de colmillos de ballena y morsa, probablemente en Noruega alrededor de 1150-1200. De las 93 piezas conocidas, 82 se encuentran en el Museo Británico y 11 en el Museo Nacional de Escocia en Edimburgo. Podemos encontrar: 8 reyes, 8 reinas, 16 alfiles [abanderados], 15 caballeros [caballos], 12 guardias (soldados muy poderosos, el equivalente a las torres actuales), 19 peones y 14 fichas.

En el momento del descubrimiento, estaba guardado en un contenedor de piedra escondido en las dunas de una playa, donde pudo haber sido escondido por un comerciante noruego que luego pretendía revenderlo en Irlanda. Sin embargo, otros estudiosos creen que el ajedrez puede haber venido de Islandia, donde el uso de alfiles en el juego se habría introducido antes que en el resto de Europa. No importa. Sea de donde sea que venga una cosa está clara: si eres fan de Harry Potter seguro que te gustará verlo en persona y ahora ya sabes donde se encuentra.