Adiós a las Islas Canarias: el destino de moda en Reino Unido que triunfa entre los turistas

Hay un destino de moda en Reino Unido que triunfa entre los turistas, le diremos adiós a las Canarias, para abrazar de lleno a un lugar en el que todo puede ser posible. Tocará estar muy pendiente de una serie de cambios que pueden ser esenciales en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Esas vacaciones de ensueño en busca de sol y playa, parece que están cambiando por momentos, ya sea por el cambio climático o por los hábitos de esos viajeros que no paran de ir en busca de este tipo de elementos. Queremos descubrir algunos detalles que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones. De la mano de un destino que puede acabar siendo paradisíaco en muchos aspectos. Los turistas de Reino Unido saben muy bien el lugar de moda, un destino que está mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos y que puede acabar convirtiéndose en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Las Islas Canarias se despiden como destino de moda

Estas islas son un pequeño paraíso que podemos descubrir siempre que nos apetezca. Aunque para los turistas de Reino Unido ha dejado de tener la importancia que queríamos, estamos ante un cambio de ciclo que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en estos días que tenemos por delante.

Una situación del todo inesperada que puede hacernos disponer de más y más sitios a los que ir. Un punto inicial de nuestro país que nos hará ver un poco más allá de cada uno de los detalles claves de estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos que nos hacen ver con otros ojos algunos paraísos que tenemos a nuestra disposición.

Estos turistas tienen muy claro que el reinado todo el año de los turistas que llegan de un territorio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, con un descubrimiento que puede cambiarlo todo.

Este es el destino de moda que triunfa entre los turistas de Reino Unido

Los turistas de Reino Unido tienen un destino de moda que hace que dejen a un lado las Canarias como lugar de vacaciones. Se centran un poco más en una zona que puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, unas islas ue hay que descubrir.

El destino de vacaciones de los turistas ingleses, está en un punto cercano a las Canarias y es otro archipiélago que hay que descubrir. Tal y como nos explican desde OIcaboverde: «Cabo Verde es un conjunto de islas ubicado a la costa occidental de África, frente las costas de Senegal. Junto las Azores, Madeira y Canarias, el archipiélago forma parte del conjunto de islas de la Macaronesia. Las islas de Cabo Verde se dividen en dos grandes grupos; las de Barlovento al norte, y las de Sotavento al Sur».

Siguiendo con la misma explicación: «Las islas de Cabo Verde son un archipiélago de Cabo Verde lo conforman 10 islas y 3 islotes diivididas en dos grandes grupos, las islas de Barlovento en el norte y las de Sotavento en el Sur. De la zona norte destaca su capital cultural Mindelo, con su animada vida nocturna, y la más remota de las islas Santo Antao. En esta última, encontraremos un paraíso para los amantes del senderismo y el contacto con la naturaleza. En el extremos sur, encontramos la Isla de Santiago, con su capital Praia y el pueblo de Tarrafal, un magnífico enclave para disfrutar de sus playas. De entre las islas del sur también destacan Fogo, con su espectacular volcán de 2829m visible desde varios puntos del archipiélago. En la parte más oriental se ubican las islas de Boavista y Sal, con interiores desérticos y espectaculares playas de arena blanca y agua cristalina».

Un lugar de vacaciones que se ha convertido en un destino para todos, a unos precios de escándalo y un clima envidiable, va ganando popularidad. Es hora de apostar claramente por un viaje de esos que impresionan y que pueden darnos una agradable sorpresa.

Con el precio que marca la diferencia, un billete de avión que puede ser más caro, pero que cada vez se hace más accesible. Esta antigua colonia portuguesa situada a las puertas de África tiene mucho que ofrecernos. Empezando por una zona que no está tan masificada o no hay tantos turistas durante todo el año.