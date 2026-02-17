Mientras que en Occidente ya hemos consumido las primeras hojas del calendario, la cultura oriental vive hoy su momento más importante. Este 17 de febrero marca el inicio del Año Nuevo Chino 2026, una festividad que paraliza Asia y que en ciudades españolas como Madrid ya cuenta con una agenda propia de eventos. Dejamos atrás el ciclo de la Serpiente para dar la bienvenida a un nuevo protagonista que regirá el destino de millones de personas hasta febrero de 2027.

Te contamos qué animal toma el mando y por qué esta celebración es mucho más que un simple cambio de fecha.

Cuál es el animal del Año Nuevo Chino 2026

El gran protagonista de este ciclo es el Caballo de Fuego. En la astrología china, el horóscopo no cambia cada mes, sino que cada animal domina un año completo siguiendo un orden milenario. Tras un 2025 marcado por la Serpiente, este 2026 es el turno de la energía, la nobleza y la rapidez del Caballo.

Este año es el 4724 según su cronología, que se remonta a la coronación del mítico Emperador Huangdi en el 2698 a.C. El elemento fuego añade a este periodo un extra de pasión y vitalidad, convirtiéndolo en un momento ideal para los grandes cambios y la acción.

La celebración, también llamada Fiesta de la Primavera, rinde homenaje a los antepasados y busca atraer la prosperidad mediante rituales como la limpieza profunda de las casas y el uso del color rojo para ahuyentar la mala suerte.

¡El Año Nuevo Chino 2026 ya está aquí! pic.twitter.com/WLSBFNjc78 — Madrid Destino (@MadridDestino) February 11, 2026

Qué animal eres según el Horóscopo chino

A diferencia de los signos del zodiaco tradicionales, el horóscopo chino se asigna por tu año de nacimiento. Si quieres saber cuál es el tuyo y cómo te afectará la llegada del Caballo de Fuego, busca tu año en la siguiente lista:

Rata : 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. Buey : 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre : 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo : 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón : 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente : 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo : 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026. Cabra : 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. Mono : 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. Gallo : 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. Perro : 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Cerdo: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Por qué el Año Nuevo Chino se celebra tan tarde

Si te preguntas por qué no coincide con nuestro 1 de enero, la clave está en el calendario lunisolar. A diferencia del calendario gregoriano que usamos en España, la cultura china fija el inicio del año con la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno.

Esta es la razón por la que la fecha baila cada año, pudiendo caer en cualquier momento entre finales de enero y mediados de febrero. En este 2026, el fenómeno astronómico ha marcado hoy, 17 de febrero, como el pistoletazo de salida. Las celebraciones se alargarán durante quince días, culminando con el famoso Festival de las Linternas, cerrando así un ciclo de reuniones familiares y esperanza por las buenas cosechas.