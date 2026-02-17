El Gobierno de Ceuta rechaza prohibir el burka

El Gobierno de Ceuta, presidido por el PP, ha rechazado este martes prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos, algo que el PP nacional apoyará este mismo martes en el Congreso. Pese a ello, el Ejecutivo popular ceutí ha reiterado su «repulsa y rechazo» a cualquier propuesta que pretenda vetar símbolos religiosos personales. El Gobierno de Juan Vivas (PP) ha recordado que la Asamblea ceutí ya se pronunció en junio de 2025 con un acuerdo en el que expresó «de manera clara y contundente» su compromiso con los valores democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, además de su rechazo a iniciativas de este tipo.

El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán (PP), ha ejercido como portavoz tras la reunión del Consejo de Gobierno y ha explicado que la postura del Ejecutivo ceutí no ha variado. «Nos hemos reafirmado en lo que ya se ha aprobado en el acuerdo de junio de 2025», ha señalado al ser preguntado por la prensa sobre la propuesta de Vox que se ha debatido este martes en el Congreso para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos… y que, insistimos, apoya el PP.

Gaitán ha insistido en que el acuerdo aprobado el pasado año en la Asamblea no se limitaba al velo integral, sino que recogía un rechazo más amplio a las prohibiciones sobre símbolos religiosos personales en la vía pública. En concreto, ha recordado que en aquel pleno se acordó «expresar la repulsa y rechazo a cualquier tipo de propuestas que pretendan prohibir el uso del hiyab y demás símbolos religiosos personales en los espacios públicos». «Por tanto, ante la pregunta que me hace, nos reafirmamos en lo que ya se aprobó en el acuerdo de junio de 2025», ha reiterado.

El pronunciamiento del Gobierno ceutí se ha producido mientras el Pleno del Congreso vota este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público, presentada por Vox, con la que propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público.

En este contexto, el PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa en la Cámara Baja. Sin embargo, el Ejecutivo de Ceuta ha remarcado que se mantiene en la línea aprobada por la Asamblea en junio de 2025 y ha vuelto a expresar su rechazo a cualquier medida que, a su juicio, suponga prohibir el hiyab u otros símbolos religiosos personales en los espacios públicos.

Con esa referencia, el Gobierno autonómico ha dejado claro que se reafirma en el acuerdo vigente desde 2025 y que mantiene su «repulsa y rechazo» a propuestas como la planteada para prohibir el burka y el niqab en la calle.