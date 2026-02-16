OKDIARIO saca a una periodista a la calle con un burka: «No existo, es como estar en una cárcel de tela»

El Congreso de los Diputados votará este martes una Proposición de Ley para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público que incluye la prohibición del uso del velo integral (el burka y el niqab) en el espacio público. Con esta iniciativa, que ha presentado Vox y que el PP ya ha anunciado que apoyará, se pretende ponerle freno a vestimenta denigrante para la mujer, más propia de sociedades subyugadas al integrismo islámico, y que comienza a verse cada vez más en las calles españolas.

OKDIARIO ha llevado a cabo el ejercicio de vestir a una periodista con un burka, para comprobar en primera persona cómo se ve y se siente el mundo desde este opresor prisma. «Qué ganas de salir, me asfixio», es la reflexión de la periodista cuando lleva ya unos cuantos minutos con el cuerpo tapado. Apenas una pequeña rendija a la altura de los ojos para poder mirar, aunque tampoco es que ni siquiera eso resulte sencillo: «Tengo que mirar para abajo porque si no, no veo nada» relata la periodista.

España aspira a unirse a otros países europeos como Austria, Francia y Dinamarca, donde ya está prohibido taparse el rostro en la vía pública. La periodista ataviada con el burka atrae miradas de los viandantes, pero sus sensaciones son diametralmente opuestas: «No existo en el fondo, cuando llevo esto existe otro por mí. No eres nadie, esa es la sensación que tengo ahora». Su conclusión es clara: «Si quieren ayudar a la mujer, deberían prohibir esto, no creo que haya mujer que se ponga esto libremente».

Es una conclusión compartida por muchas de las personas a las que el reportero pregunta en la calle: «Es como si vivieras en el Paleolítico, esa no es ni la Europa ni el mundo que queremos». Otro ciudadano lo resume así: «Europa es Roma, es Grecia, no es esto», y una mujer sentencia: «En sus países que hagan lo que quieran, pero aquí no puede ser».

La votación en el Congreso

El Pleno del Congreso debatirá este martes la toma en consideración de una Proposición de Ley Orgánica para la prohibición del velo tanto en la calle como en «lugares privados con proyección a un espacio o uso público». La iniciativa se centra en el burka y el niqab, no afectando al hiyab o velo islámico, que sólo cubre el pelo y el cuello.

El PP ya ha avanzado que apoyará la iniciativa, mientras que Sumar ha dicho que votará en contra y la tacha de «retrógrada». Por su parte, Junts no ha revelado su voto, aunque en mayo del pasado se posicionó en contra de estas prendas de vestir aunque votó en contra de una moción de Aliança Catalana (AC) que proponía prohibirlas por considerar que el redactado destilaba odio.

La ley de Vox consta de un artículo único en el que se establece que «queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados niqab y burka». La ley contempla sanciones tanto por la utilización de dichas prendas de vestuario como por la acción de obligar a su uso.