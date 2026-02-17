El truco definitivo para lavar el edredón nórdico en la lavadora

Ahora que ha llegado el frío, es hora de sacar el edredón del armario para colocarlo sobre la cama y con ello que podamos dormir calientes. Sin embargo, puede que tras meses guardado dentro de una bolsa, notes que quizás huele a cerrado o tal vez ha cogido algo de polvo, por lo que la solución perfecta será que pase primero por la lavadora y para ello y para que nos quede perfecto, existe un truco que será el definitivo para para lavar tu edredón nórdico.

El truco definitivo para lavar tu edredón nórdico

Los edredones son voluminosos por lo que cuando decidas lavarlo en la lavadora, debes asegurarte que se lava solo. Además de esto, será también importante comprobar bien la etiqueta ya que dependiendo de su composición, es posible que el edredón solo se pueda lavar en seco.

Pero si la etiqueta del edredón indica que se puede meter en la lavadora sin problema alguno, entonces tienes que conseguir que quede reluciente y además procurar que al sacarlo, el relleno no se quede apelmazado y no nos toque entonces tener que ir estirándolo cuando lo ponemos a secar.

Para que esto no suceda existe un truco que es fácil de aplicar y a la vez, sorprendente dado que da un resultado satisfactorio al lavado de nuestro edredón.

Pelotas de tenis para lavar el edredón en la lavadora

El truco consiste en introducir 3 o 4 pelotas de tenis dentro del tambor de la lavadora junto al edredón. Las pelotas golpearán contra el edredón y lo mantendrá «hinchado» de modo que se lavará sin problema y evitarás ese temido apelmazamiento del relleno o de las plumas en el interior.

Por otro lado, para lavar bien el edredón será necesario poner 3 cucharadas de detergente en la cajetilla de la lavadora, a poder ser orgánico. Y también puede venirnos bien colocar la parte amarilla de la cáscara de un limón envuelta en una bolsa de tela bien cerrada. Esta fruta cítrica además de perfumar de forma agradable el edredón, también tendrá un efecto higienizante. También los protegerá del amarilleo una vez colocados en los armarios.

Por último solo nos quedará regular la temperatura de lavado entre 30 y 40 grados y usar un programa de lavado normal.

Cómo secar el edredón

Y para que se seque correctamente, lo colocaremos de forma horizontal sobre un tenderete para secar la ropa, para que se seque sin estropearse. Será bueno colocarlo en un área con viento al aire libre, pero no al sol directo ya que este generalmente decolora las prendas. Lo más importante además es darle la vuelta de vez en cuando para que se seque más rápido y que no pierda la forma o que el relleno no se acabe moviendo.