Para los expertos en limpieza es un truco infalible: cómo usar el laurel para quitar el olor del microondas

El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares modernos. Gracias a él, podemos calentar alimentos y bebidas en cuestión de minutos. Sin embargo, esta comodidad tiene un precio: los olores persistentes. En cuestión de días, el microondas se puede convertir en un foco de suciedad que puede incluso afectar al sabor de los platos. Para solucionar este problema, los expertos en tareas del hogar proponen un truco tan sencillo como efectivo: utilizar hojas de laurel para dejar el microondas como nuevo.

Aunque normalmente asociamos el laurel como ingrediente que aporta sabor a sopas y guisos, tiene un amplio abanico de usos en la limpieza doméstica gracias a sus propiedades desodorizantes y antibacterianas. Una de las principales ventajas de esta solución casera es que el procedimiento es 100% seguro y respetuoso con el medio ambiente, a diferencia de los limpiadores comerciales cargados de sustancias tóxicas.

El truco del laurel para limpiar el microondas

Este método no solo elimina los malos olores que se acumulan en el microondas con el tiempo, sino que también ayuda a reducir la acumulación de bacterias. Al calentar las hojas de laurel, el vapor caliente puede ayudar a desprender la suciedad adherida a las paredes del microondas, facilitando la limpieza posterior con un paño húmedo. «El laurel es uno de los trucos más antiguos y efectivos para neutralizar olores en electrodomésticos. Es económico, seguro y sorprendentemente eficaz. Además, el aroma que deja es mucho más agradable que cualquier producto químico industrial», comentan los expertos. El procedimiento es sencillo.

Coloca entre cinco y diez hojas de laurel en un recipiente apto para microondas. Añade suficiente agua para cubrir el fondo del recipiente, alrededor de 100 a 150 ml, dependiendo del tamaño del microondas. A continuación, calienta la mezcla a máxima potencia durante cinco minutos. Es importante no dejar que el agua se evapore por completo, ya que el vapor es esencial para que el aroma del laurel se distribuya por el interior del microondas. Una vez transcurrido el tiempo, deja reposar el recipiente con la tapa puesta durante unos minutos más para que el vapor continúe actuando. Por último, retira el recipiente y limpia el interior del microondas con un paño húmedo.

Los aceites esenciales del laurel contienen compuestos fenólicos que poseen propiedades antimicrobianas, lo que explica su eficacia para neutralizar malos olores y reducir la proliferación de microorganismos. Si el mal olor es intenso, se puede repetir el procedimiento varias veces o incluso añadir una rodaja de limón al agua junto con las hojas de laurel para potenciar la acción desodorizante.

Alternativas

Para limpiar tu microondas con limón, primero corta el limón y exprímelo; de hecho, puedes usar todo el limón completo, ya que sus propiedades antibacterianas ayudan a eliminar bacterias y gérmenes. Lo ideal es cortar algunos gajitos o incluso usar un limón entero, colocarlo en un recipiente con un poco de agua y meterlo en tu microondas.

Caliéntalo durante unos 6 a 8 minutos, permitiendo que se genere vapor en el interior. Este vapor reblandece la grasa acumulada y elimina las bacterias presentes. Una vez transcurrido el tiempo, abre tu microondas y pasa un paño o bayeta, que puede estar humedecido con vinagre o simplemente con agua, y tu microondas quedará limpio y como nuevo.

No tapar los alimentos también es un error frecuente: calentar la comida sin cubrirla provoca salpicaduras que ensucian las paredes internas y generan malos olores difíciles de eliminar. Por consiguiente, cubrir los alimentos es clave para mantener el microondas limpio y evitar olores persistentes.

Por otro lado, poner objetos metálicos o papel de aluminio es uno de los errores más peligrosos, ya que puede producir chispas e incluso provocar incendios. Por ello, nunca se deben introducir metales en el aparato, ni siquiera por pocos segundos.

Para cuidar correctamente el microondas, es recomendable utilizar recipientes aptos, preferiblemente de vidrio o de plástico certificado para microondas. Del mismo modo, es importante limpiar el microondas con un paño húmedo y productos suaves para prevenir la acumulación de grasa y malos olores.

Finalmente, evita el sobrecalentamiento de líquidos, ya que podrían explotar al sacarlos, y recuerda que una correcta combinación de limpieza, tapa y recipientes adecuados prolonga la vida útil de tu microondas y mantiene la seguridad en la cocina.