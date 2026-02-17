Seguramente hayas visto o escuchado sobre el truco de colocar una bolsa de plástico en la escoba. Este ingenioso método ha circulado en diversas casas, foros, blogs y redes sociales. Aunque pueda parecer simple, resulta extremadamente efectivo. De hecho, parece que este truco mejora significativamente la limpieza de nuestro hogar. Si deseas saber exactamente para qué sirve y cómo funciona, te lo explicaremos en detalle.

El truco consiste en colocar una bolsa de plástico sobre la escoba. Es uno de esos remedios clásicos que nos facilitan la vida en casa. Además, es una solución de bajo costo que demuestra astucia y habilidad para aplicar principios básicos de la economía doméstica.

En ocasiones, necesitamos muy poco para resolver problemas que aparentan ser complicados. La simplicidad, en muchas ocasiones, es la clave. La bolsa de plástico en la escoba es solo un ejemplo de ello. A continuación, veremos cómo funciona este truco y cómo puede beneficiarte en tus labores de limpieza.

Bolsa de plástico en la escoba, cómo proceder

Solo tenemos que coger una bolsa como las que solemos usar para hacer la compra y la colocamos en la escoba usando las asas para poder cerrar bien la bolsa con un nudo. DE este modo nos aseguraremos de tapar las cerdas de la escoba. Todo lo que queda es barrer como de costumbre, e inmediatamente notaremos los importantes efectos de este truco.

Poner una bolsa de plástico para tapar la parte de la escoba donde están las cerdas te será de gran ayuda para atraer pelos, caspa y otras partículas que acaban en el suelo de la casa. El material de la bolsa podrá atraer todo lo que no nos gustaría ver en las superficies de nuestros ambientes domésticos y con ello te podrás ahorrar e l gasto en escobas eléctricas que tanto se ven actualmente o el uso del aspirador que no deja de ser un gasto de electricidad o de batería.

El truco de la bolsa en la escoba es es un truco que funcionan en otros inmuebles de la casa como son los sofás, camas y otras superficies blandas. Además, para la limpieza general de los suelos podemos contar con los habituales bicarbonato sódico, ácido cítrico, vinagre blanco y zumo de limón, diluidos en un cubo lleno de agua muy común. Estos ingredientes son muy útiles para desinfectar y limpiar, así como para dar un aroma natural a nuestro hogar.

Electricidad Estática

La electricidad estática es el truco necesario que necesitamos para generarla al frotar el plástico de la escoba con el suelo y así atraerá todas las partículas que estén en el suelo (polvo, restos de comida o pelusas). Ahórrate con este truco comprar un escoba eléctrica o aspirador y contribuye a un disminuir el gasto de electricidad en tu hogar.