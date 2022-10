Nunca uses el vinagre blanco para limpiar esto en casa, podrías cargártelo

El uso del vinagre como un producto de limpieza «natural» o casero es algo de sobra extendido pero lo cierto es que a veces remedios como este no son nada aconsejables, así que en el caso de que uses vinagre blanco para limpiar tu hogar, será bueno que no lo utilices en el caso de algo muy concreto ya que podrías romperlo para siempre con el consecuente enfado que eso supondría para ti y que afecte en definitiva, a tu economía familiar.

Nunca limpies esto con vinagre blanco

El vinagre blanco es imprescindible, al igual que el bicarbonato de sodio, para un uso ecológico en la casa. Se puede usar de muchas maneras diferentes ya que desincrusta, desinfecta, limpia y deja brillo, sin embargo aunque mucha gente lo utiliza para limpiar toda la casa, incluyendo suelos, superficies y hasta electrodomésticos, lo cierto es que no es apto para todos los casos.

En concreto, existe el riesgo de dañar uno de los electrodomésticos más importantes de cuantos tenemos en la cocina: el lavavajillas.

El uso del vinagre para el lavavajillas se suele recomendar como sustituto del abrillantador. En este sentido, puede que alguien te recomiende echar un poco de vinagre blanco en lugar de abrillantador para lograr un resultado de vasos y platos más brillantes pero lo cierto es que hacerlo es realmente perjudicial para este aparato.

Piensa que el vinagre no deja de ser un líquido ácido que con el paso del tiempo podría hacer que algunas partes del interior del lavavajillas (especialmente las de goma) se acaben descomponiendo.

No es que todas las piezas de goma de este electrodoméstico se vayan a estropear pero como tampoco se sabe exactamente cómo van a quedar de afectadas, es mejor dejar de lado el vinagre blanco y usar el detergente recomendado.

Tampoco uses vinagre blanco para estos suelos

Por otro lado, el vinagre blanco tampoco serviría como remedio natural para los suelos por mucho que se crea lo contrario.

Puede que sí que sea apto para limpiar los cristales o para que los azulejos del baño queden brillantes, incluso lo puedes usar para quitar las manchas de bolsos o zapatos de ante, pero en el caso de los suelos es mejor mantenerlo alejado.

En especial son los suelos de mármol, granito y piedra natural los que se podrían ver afectados por la acidez del vinagre (al igual que las encimeras de estos materiales) así que es mejor que los laves con detergentes neutros.