Adiós al fregadero atascado: desde que mi fontanero me contó este truco parece nuevo

¿Conoces el truco definitivo para decir adiós al fregadero atascado de una vez por todas? Éste es uno de los problemas más comunes en el hogar, ya que, con el tiempo, los restos de comida y grasa se acumulan en las tuberías, impidiendo el flujo normal del agua. Afortunadamente, antes de recurrir a productos químicos agresivos o llamar a un fontanero, existe un truco casero y sencillo muy efectivo para atascos leves: sólo necesitas una pastilla de lavavajillas, la cual tiene propiedades detergentes y desengrasantes.

Ahora bien, prevenir siempre es mejor que curar. Una vez solucionado el atasco, para evitar problemas a medio y largo plazo, evita verter grasa o aceite por el fregadero de la cocina; la grasa se solidifica rápidamente y es la principal causa de obstrucciones. Asimismo, evita el uso de productos químicos agresivos; aunque pueden ser efectivos en un momento puntual, su uso frecuente puede dañar las tuberías y afectar tanto al medio ambiente como a la salud.

Di adiós al fregadero atascado con una pastilla de lavavajillas

Antes de empezar, asegúrate de tener a mano todo lo que vas a necesitar. Lo primero es una pastilla de lavavajillas; si el atasco es muy pequeño, incluso media pastilla puede ser suficiente. Por otro lado, agua caliente; lo ideal es que sea casi hirviendo, aunque sin llegar a hervir a borbotones para evitar quemaduras o dañar las tuberías. Asimismo, para proteger tus manos del calor y de la suciedad, ponte unos guantes de goma. Finalmente, debes hacerte con un tapón para mantener la pastilla y el agua concentrados en la zona del atasco.

El primer paso consiste en preparar el desagüe para que la pastilla de lavavajillas actúe de manera más efectiva. Calienta un litro de agua, hasta que esté muy caliente. Vierte el agua caliente lentamente en el desagüe para ablandar la grasa y los residuos acumulados. La grasa, especialmente la de cocina, se solidifica con facilidad y se adhiere a las paredes de la tubería. El agua caliente ayuda a disolver parte de esa grasa, haciéndola más fácil de remover. Una vez que el desagüe está preparado, es momento de colocar la pastilla en el desagüe. La pastilla de lavavajillas contiene agentes tensioactivos y detergentes que ayudan a descomponer la grasa, restos de comida y jabón acumulados. Al entrar en contacto con el agua caliente, empieza a disolverse lentamente, liberando sus componentes activos en la tubería. Empuja suavemente la pastilla hacia dentro con un utensilio largo de plástico o madera. Esto asegura que el producto llegue lo más cerca posible del área donde se encuentra el atasco. Para maximizar la efectividad de la pastilla calienta otro litro de agua hasta casi el punto de ebullición y viértelo en el desagüe. Hazlo lentamente para evitar salpicaduras. Al combinar el agua caliente con la pastilla, se genera una reacción que ayuda a descomponer los residuos de grasa y jabón adheridos a las paredes de la tubería. Tapa el desagüe con un tapón y deja que la mezcla repose entre 10 y 15 minutos. Finalmente, calienta nuevamente un litro de agua hasta que esté muy caliente. Vierte el agua directamente en el desagüe, asegurándote de que fluya con fuerza. Esto ayuda a arrastrar los restos de grasa y detergente que la pastilla ha descompuesto. Si notas que el fregadero sigue atascado, puedes repetir el proceso completo una vez más, utilizando otra pastilla o media pastilla.

Otros remedios caseros

El bicarbonato de sodio y vinagre es uno de los remedios caseros más populares para desatascar lavabos y fregaderos, Para aplicarlo, vierte media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe y añade a continuación media taza de vinagre blanco. La mezcla empezará a burbujear y hacer espuma, lo que ayuda a aflojar la grasa y los residuos acumulados. Deja actuar entre 15 y 30 minutos, y si quieres aumentar su efectividad, tapa el desagüe para que la reacción se concentre dentro de la tubería. Finalmente, enjuaga con agua caliente para arrastrar los residuos disueltos.

Una alternativa más suave es la combinación de sal y bicarbonato de sodio. Mezcla media taza de sal con media taza de bicarbonato y vierte la mezcla directamente en el desagüe, dejándola actuar al menos 30 minutos o incluso toda la noche para obtener mejores resultados. Finalmente, enjuaga con agua caliente para eliminar los residuos.

Cuando el atasco es mecánico, causado por restos de comida, cabello o residuos sólidos, un desatascador puede ser más efectivo. Para usarlo correctamente, coloca la ventosa sobre el desagüe asegurándote de cubrir completamente la boca del mismo, y llena parcialmente el fregadero con agua para generar succión. Realiza movimientos firmes hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta que notes que el agua empieza a fluir.

En definitiva, la pastilla de lavavajillas es un truco casero, económico y seguro para solucionar el problema del fregadero atascado.