26.000 metros cuadrados y 600 figuras a tamaño real: abre el parque de atracciones de Pokémon

Un sueño hecho realidad para muchos, abre el parque de atracciones de Pokémon con más de 26.000 metros cuadrados y 600 figuras de tamaño real. La realidad es que estamos ante una de las series, juegos y todo tipo de marketing más lucrativo que ha llegado del país del Sol naciente. Hemos descubierto a través de este tipo de juegos y de series una manera de ver el mundo totalmente distinta que ha marcado a más de una generación.

Este nombre propio del animé más auténtico ha acabado siendo la antesala de algo más, de un motivo más para visitar uno de los países más lejanos, pero también deseados del momento. Japón tiene mucho que ofrecernos y en este caso nos puede dar uno de los puntos del planeta que se lleva a los amantes de un icono espectacular. Estamos ante la llegada de un Pokémon que podemos ver en primera persona. Uno de los dibujos que va a cobrar vida en este importante parque de atracciones que puede ser clave que tengamos en mente como destino especial de estos días que tenemos por delante.

600 figuras a tamaño real y 26.000 metros cuadrados

Estamos ante uno de los parques más esperados de todos los tiempos. En él vamos a poder ver uno de los personajes más famosos de todos los tiempos. Un Pokémon que hasta hace muy poco era uno de los juegos que comparten incluso padres e hijos.

La historia y posterior llegada a nuestro país y a todo el mundo de un concepto que conquistó a todos, se ha convertido en el elemento esencial de este parque que realmente puede cambiar por completo la forma de ver el mundo que hasta el momento desconocíamos.

El blog especializado Espadas y Más, nos traslada al origen de este juego y posterior serie: «El origen de Pokémon comienza con Satoshi Tajiri, un visionario japonés nacido en Machida, una localidad en las afueras de Tokio, en 1965. Desde niño, mostró una curiosidad insaciable por la naturaleza y su mayor pasión era capturar insectos en los campos y bosques cercanos a su hogar, actividad que le valió el apodo de «Doctor Insecto» entre sus compañeros. Sin embargo, no todo fue fácil para Tajiri: diagnosticado con síndrome de Asperger, se le dificultaba socializar por dicha condición, y en lugar de buscar consuelo en otras personas, lo encontró en los videojuegos. La pasión de Satoshi por los videojuegos creció tanto que comenzó a desmontar consolas para entender su funcionamiento. A los 16 años, ganó una competición de diseño de videojuegos, y años después, fundó junto a su amigo Ken Sugimori la revista Game Freak, que más tarde evolucionaría en una compañía de desarrollo de videojuegos- Fue esta combinación única de amor por la naturaleza y obsesión por los videojuegos lo que sembró la semilla de Pokémon».

Siguiendo con la misma explicación: «Inspirado por los días en que coleccionaba insectos, Tajiri soñó con un videojuego que permitiera a los jugadores capturar criaturas fantásticas, entrenarlas y enfrentarlas en batallas. Así nació Pokémon, abreviatura de «Pocket Monsters» (Monstruos de Bolsillo), un nombre que reflejaba la idea de llevar un mundo lleno de criaturas asombrosas siempre contigo. El proyecto se volvió realidad gracias al apoyo de Shigeru Miyamoto, creador de Mario Bros y mentor de Tajiri. El resultado fue el lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Verde en Japón en 1996 para la consola Game Boy.

En dichos juegos, se implementó la idea revolucionaria de intercambiar criaturas entre jugadores mediante el cable link, lo que fomentó una comunidad activa y en contacto, que rápidamente se extendió por todo el mundo».

El gran éxito mundial llegaría con la serie: «El éxito de Pokémon no se limitó a los videojuegos. En 1997, se estrenó la primera serie animada, protagonizada por Ash Ketchum (Satoshi, en Japón) y su compañero, Pikachu. La serie capturó los corazones de niños y adultos, y fue acompañada por películas, historietas y un sinfín de merchandising.

Así mismo, se lanzó el juego de cartas coleccionables en 1996, que se convirtió en un fenómeno por derecho propio. Estas cartas no solo ofrecían un juego estratégico, sino que eran también objetos de colección que los fans intercambiaban con el mismo entusiasmo que Tajiri tenía al coleccionar insectos».

Así será el esperado parque de atracciones de Pokémon

Tendremos que viajar a Tokio para poder ver un parque de atracciones que ya tiene lista de espera. Un esperado homenaje a los juegos, la serie y las películas que han marcado a más de una generación. Uno de los que ha batido todos los récords y en breve cobrará vida en un lugar que puede ser mágico para muchas personas que esperan ver este parque en primera persona.