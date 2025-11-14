Mega-Charizard X y Mega-Gengar lideran el camino en Megaevolución-Fuegos Fantasmales de Pokémon

The Pokémon Company International ha lanzado la nueva expansión del exitoso Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Megaevolución-Fuegos Fantasmales, que ya está disponible en los puntos de venta habituales de todo el mundo.

La nueva expansión de la serie Megaevolución prende la mecha de un ardiente elenco de Pokémon de tipo Fuego y de tipo Oscuro, como los poderosos Mega-Charizard X ex y Mega-Gengar ex, que llegan con unos niveles de PS y daño de ataque más altos que el resto de Pokémon ex. Estas formidables cartas de Pokémon ex Megaevolución introducen una explosiva energía y alucinantes estrategias en JCC Pokémon.

Megaevolución-Fuegos Fantasmales es una muestra más de la evolución en el estilo visual de la serie, donde las cartas de rareza Rara Ultra resaltan a los Pokémon ex Megaevolución con detalles dinámicos, incluso con siluetas de sus formas originales en algunas de las ilustraciones.

Los Entrenadores pueden descubrir y coleccionar las cartas de la expansión Megaevolución-Fuegos Fantasmales con sobres de mejora, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones disponibles en los puntos de venta de todo el mundo desde hoy.

Asimismo, los jugadores ya pueden disfrutar de manera digital con Megaevolución-Fuegos Fantasmales en la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Los jugadores pueden coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos. Además, tras iniciar sesión, el pase de combate de Megaevolución-Fuegos Fantasmales entregará una nueva baraja de Mega-Charizard X ex. Más adelante, en el pase se podrá desbloquear otra baraja de Mega-Sharpedo.

Nuevos detalles de Pokémon Pokopia

En Pokémon Pokopia, los jugadores se meterán en la piel de un Ditto que ha despertado de un sueño profundo y que ha adoptado una apariencia humana. Ditto conoce al Profesor Tangrowth, un Pokémon muy peculiar que parece llevar algunas herramientas humanas consigo y que vive solo en un lugar donde antaño habitaban los humanos y los Pokémon. Tras reparar en la hierba y en los árboles marchitos, Ditto decide devolver la vida a aquel lugar, y lo hace fabricando objetos y aprendiendo movimientos que le enseñan otros Pokémon, creando así una utopía donde todos puedan vivir.

Los jugadores podrán aprender movimientos de los Pokémon a los que vayan conociendo y ayudar, así, a crear hábitats para atraer a otros Pokémon distintos. Los movimientos que aprendan también se podrán usar con otro fin. Por ejemplo, se podrán derribar muros con Golpe Roca, añadir más vegetación con Follaje, viajar entre montañas con Planeo o surcar los mares con Surf.

Los jugadores también podrán interactuar con los Pokémon que vayan encontrando: podrán saltar a la comba sirviéndose de las lianas de Bulbasaur, encender hogueras con Charmander o formar un equipo con otros Pokémon para construir casas juntos.

Algunos Pokémon tendrán peticiones para hacer del vecindario un lugar más cómodo para vivir. Otros incluso tendrán peticiones importantes, que consistirán en solucionar problemas más complicados. Cumplir estas peticiones permitirá ir mejorando toda la zona.