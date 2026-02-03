Un tren que cubre la línea de Valladolid a Puebla de Sanabria (Zamora) ha colisionado este martes con un camión en el paso a nivel que se encuentra entre las localidades vallisoletanas de Pozaldez y Valdestillas, en el término municipal de Matapozuelos.

El accidente no ha dejado víctimas mortales ni heridos, aunque el tren ha sufrido daños materiales. Tras la colisión, un autobús ha recogido a los pasajeros que se encontraban en la estación de Valdestillas para que finalicen su viaje por carretera. Según se ha conocido, hasta el lugar del accidente se ha trasladado un patrulla de la Guardia Civil.

«Hemos oído un golpe y yo que estaba en la parte de atrás he visto un camión que se encontraba en el paso a nivel. El tren ha empezado a reducir la velocidad y ya ha venido el interventor y nos ha explicado lo que había sucedido», explica uno de los pasajeros del tren tras la colisión.

Otra de las pasajeras ha explicado que ha vivido «un golpe fuerte, con una vibración también fuerte, en ese momento estaba pasando otro tren en dirección contraria, y con todo lo que está pasando se te pasan miles de cosas por la cabeza». En referencia a la tragedia ferroviaria sucedida en Adamuz (Córdoba) en la que 46 personas perdieron la vida y más de una decena siguen ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La nefasta gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras los sucesivos accidentes ferroviarios que han tenido lugar en las últimas semanas en Córdoba y Barcelona. En este último caso, el maquinista fue la única víctima mortal del accidente en los rodalies. El mantenimiento de las vías del ferrocarril es una de las asignaturas pendientes en la gestión del ministro socialista.

Con motivo de los últimos accidentes ferroviarios, los sindicatos USO, CCOO, UGT y Sindicato Ferroviario han convocado este concentración con el objetivo de reclamar seguridad y formación para la plantilla han convocado este miércoles a mediodía una concentración frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los sindicatos reclaman a Puente una mayor inversión en las infraestructuras, pero no piden su dimisión.

Accidente ferroviario sin víctimas

El Sector Federal Ferroviario (CGT) ha estado presente en la concentración desde el inicio y ha denunciado a este periódico que «es un momento en que tenemos que decirle al ministro que ocurre algo en las vías» y que «nosotros ya lo dijimos con antelación». Para CGT los motivos de esta concentración son muy simples «mayor seguridad cuando los operarios vayamos a trabajar y para las personas usuarias del ferrocarril».

Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, lejos de reconocer su nefasta gestión en relación al mantenimiento de las vías, ha acusado a la «derecha política y mediática» de esparcir «bulos conscientes» sobre el accidente de Adamuz.

En su comparecencia en el Senado, donde ha asistido esta mañana, para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria en la que 46 personas perdieron la vida, el ministro ha llamado la atención sobre una estrategia de «desinformación planificada» que responde a la «irrupción de un neofascismo que busca aniquilar convivencia, minar la confianza de las instituciones el miedo, que es su caldo de cultivo».