Feijóo dobla el pulso a Sánchez: el Gobierno presentará la subida de las pensiones en un único decreto

El Congreso votará la subida de las pensiones en un decreto único, tal y como exigían el PP, Vox y Junts, que la semana pasada tumbaron el decreto ómnibus del Gobierno por incluir también medidas para favorecer a los inquiokupas. Feijóo se ha felicitado de la rectificación del Ejecutivo: «Utilizaron a los pensionistas para solventar sus problemas políticos».

Los de Sánchez finalmente han cumplido con el guion anticipado por el Grupo Popular en el Congreso que, a las advertencias de las artimañas de los socialistas, habían adelantado la posibilidad del Gobierno de presentar el decreto para la subida de las pensiones por separado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que a la noticia de la rectificación por parte del Gobierno de Sánchez deja claro que la prioridad, en todo momento, ha sido él y no los casi 6,4 millones de pensionistas españoles. Y con ello, se ve obligado a actuar del mismo modo que hiciera el pasado años 2025 que, al rechazo del decreto ómnibus, tuvo que llevar al Congreso uno nuevo para votar por separado la subida de las pensiones.

A su juicio, el cambio de opinión del Ejecutivo central era lo «lógico». Con todo, ha denunciado que «lo que pretendía el señor Sánchez era meter 21 asuntos más utilizando a los pensionistas como rehenes para condicionar el voto de los diputados españoles» en un decreto ómnibus que vinculaba la subida de las pensiones a todo tipo de medidas del conocido como «escudo social».

Según Feijóo, no sólo los españoles han tomado nota con el cambio de opinión del Gobierno, también los pensionistas. A su juicio, este sector de la población ya «no se va a volver a fiar de Sánchez». «Es evidente que se puede y se debe actualizar las pensiones de forma automática y que no se pueden aceptar los chantajes» del Gobierno central.

Durante un acto en la provincia de Teruel, el jefe del principal partido de la oposición a Sánchez ha recordado que en noviembre, su grupo en el Congreso, haya presentado una Proposición de Ley (PL) para proceder a la revalorización de las pensiones de manera automática y que, hasta la fecha, no ha sido tomado en consideración por la Cámara Baja.

Rechazo al chantaje

El PP, Vox y los socios prioritarios de Sánchez de Junts, sumaron sus votos el pasado martes en el Pleno extraordinario en el que Gobierno preveía sacar adelante el decreto ómnibus. Una negativa, la de los grupos del bloque de derecha, por el nuevo intento de los de los socialistas de mezclar las ayudas a los inquiokupas con el decreto de revalorización de las pensiones.

La estrategia del Gobeirno, adelantada por OKDIARIO, era clara: colar todo tipo de ayudas del denominado «escudo social» en un único decreto y vincular su vigencia a la subida de la retribución que reciben los pensionistas.

Un «todo en uno» legislativo, tal y como calificaron los distintos grupos parlamentarios que se oponían a esta medida, y que, en una primera votación en el Congreso obtuvo un resultado que tiró por tierra los intereses el Gobierno. Entonces, la medida fue tumbada por 178 votos en contra, 171 a favor y una abstención.